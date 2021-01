Il cenone del 31 dicembre è passato e ci è rimasto addosso un senso di pesantezza. Quando ci guardiamo allo specchio non possiamo far altro se non notare quei chili che abbiamo messo su, e che vorremmo perdere. Se anche la bilancia conferma il nostro aumento di peso, forse è il momento di prendere provvedimenti.

Un modo per smaltire quei pochi chili in più è fare esercizio. Se non siamo amanti di palestre, corse e pesi possiamo correre ai ripari con lo yoga. A tavola, invece, possiamo ricorrere alle zuppe detox per aiutare il nostro organismo a purificarsi. Tra queste, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare la sfiziosa zuppa detox alle mele per smaltire i cenoni delle feste.

Mele, finocchi e barbabietole

La deliziosa zuppa detox che andremo a preparare oggi è quella che vede come protagonisti mele, finocchi e barbabietole. Oltre ad essere buonissima, questa zuppa è caratterizzata da un particolare colore rosso dovuto alle barbabietole. Per cucinarla serviranno:

2 mele;

1 finocchio;

3 barbabietole rosse già cotte;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

Brodo vegetale q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

La sfiziosa zuppa detox alle mele per smaltire i cenoni delle feste

Sbucciare e tagliare le mele. Tagliare a pezzi anche il finocchio e le barbabietole. Tritare l’aglio. Prendere una pentola e far scaldare l’olio a fuoco medio. Quindi aggiungere il finocchio e l’aglio. Far cuocere leggermente e aggiungere anche le mele e le barbabietole. Versare 5 o 6 tazze di brodo e mescolare. Aggiungere un pizzico di sale e di pepe. Far cuocere per circa 30 minuti e quindi tritare tutto con un frullatore ad immersione. Servire la zuppa detox calda e guarnire a piacere con erbette profumate. Tra queste, si consiglia di usare dell’erba cipollina tagliata a rondelline.

Gustiamoci questa zuppa detox per smaltire i cenoni delle feste e ci sentiremo subito più leggeri e purificati!