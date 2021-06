Le cheesecake sono uno dei dolci più amati soprattutto d’estate, perché con la loro freschezza sono ideali per combattere il caldo e l’afa. Ne esistono moltissime varianti, per cui di solito la scelta comune è di realizzare la cheesecake con ingredienti di stagione.

E cosa c’è di meglio delle ciliegie? Dolci, succose e gustosissime, sono perfette per preparare una sfiziosa e freschissima ricetta light perfetta per l’estate per una cheesecake alle ciliegie leggera e amata da tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ricetta della cheesecake light alle ciliegie

La cheesecake light è perfetta per l’estate ed è molto semplice da preparare, sfiziosa, freschissima e amata da tutti.

Ingredienti per la base:

a) 160 gr biscotti secchi leggeri;

b) 80 gr burro light.

Ingredienti per la crema e per decorare:

a) 350 gr Philadelphia light;

b) 350 gr yoghurt greco light alla ciliegia;

c) 80 gr zucchero (o di fruttosio);

d) 3 cucchiai latte parzialmente scremato o scremato;

e) 6-8 gr colla di pesce;

f) 200 gr ciliegie circa;

g) 2 cucchiai di succo di limone;

h) 50 gr zucchero a velo.

Questi gli ingredienti! Ora vediamo il procedimento per preparare la sfiziosa e freschissima ricetta light perfetta per l’estate per una cheesecake alle ciliegie leggera e amata da tutti.

Procedimento

Per preparare la cheesecake, si comincia dalla base: mettere i biscotti a pezzi nel mixer e frullare fino a polverizzarli. Nel frattempo, fondere il burro ed unire burro e biscotti in una terrina, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dopodiché, sarà giunto il momento di versare il composto in uno stampo a cerniera rivestito di carta da forno del diametro di circa 20 cm. Dopo aver pressato e livellato la base, riporla in frigo per circa 30 minuti.

Ora mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti e cominciare a preparare la crema.

Per la crema, unire in una terrina capiente la Philadelphia, lo yoghurt e lo zucchero e mescolare fino ad ottenere una consistenza cremosa. A questo punto, riscaldare il latte e quando sarà caldo, aggiungere la colla di pesce ormai molle. Mescolare a fuoco spento fino a quando la gelatina non si sarà sciolta e aggiungere il latte con la colla di pesce alla crema.

A questo punto, versare la crema nello stampo e lasciar raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Nel mentre, per preparare la coulis, cuocere le ciliegie denocciolate e lavate per circa 3 minuti a fuoco basso. Poi, aggiungere il succo di limone e lo zucchero a velo filtrati, e mescolare. Dopo circa un minuto, la coulis sarà pronta per essere versata sulla cheesecake, ma solo dopo essersi intiepidita.

Trascorse le 4 ore la cheesecake è pronta per essere gustata, e la sfiziosa e freschissima ricetta light perfetta per l’estate sarà pronta.