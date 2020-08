La settimana parte in rialzo per i mercati: dove si andrà da ora in poi? Colore verde sulle piazze internazionali e in questo momento le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

13.051

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Eurostoxx Future

3.326

Ftse Mib Future

20.095

S&P 500

3.422

I rialzi superano di gran lunga il punto percentuale dopo che nelle scorse giornate avevamo assistito a una fase laterale ribassista per le piazze europee mentre Wall Street continuava a salire imperterrita.

Previsioni di lungo termine

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 14 agosto

In rosso la nostra previsione annuale.

Le probabilità in base alle medie storiche sono per una fase ribassista fino alla settimana del 12 ottobre.

La settimana parte in rialzo per i mercati: dove si andrà da ora in poi?

Quali sono i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione?

Dax Future

Una chiusura odierna superiore ai 12.912 farebbe partire una nuova fase di rimbalzo. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 13.098.

Eurostoxx Future

Una chiusura odierna superiore ai 3.295 farebbe partire una nuova fase di rimbalzo. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 3.374.

Ftse Mib Future

Una chiusura odierna superiore ai 19.860 farebbe partire una nuova fase di rimbalzo. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 20.470.

S&P 500

Una chiusura giornaliera inferiore a 3.354 farebbe iniziare un ritracciamento. Il segnale di fine rialzo avverrà soltanto con una chiusura del 28 agosto inferiore ai 3.354.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Operare intraday su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future e in ottica multidays Long sullo S&P 500 .

La nostra attenzione a questo punto è sulla prossima data di setup in scadenza il 26 agosto. Cosa accadrà da questa data in poi?