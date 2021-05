I grafici sono la soluzione a cui tutti devono puntare quando si analizza e proiettano le dinamiche di un mercato. A volte, si vivono falsi segnali come è accaduto spesso nelle ultime 8 settimane, ma alla fine il termometro più affidabile sono proprio i pattern dei prezzi. Chi vuole guadagnare sui mercati deve solo accodarsi ad essa e inserire gli stop loss, senza fare alcunchè e senza riflettere sui se e sui ma.

Nel weekend avevamo scritto che “per il breve termine invece, il rialzo dei mercati azionari internazionali sembra ripartito ma la cautela non va abbandonata”. Oggi cosa possiamo aggiungere? La settimana inizia con un rialzo per i mercati azionari ma non si deve abbassare la guardia.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:40 della giornata di contrattazione del 24 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.556

Eurostoxx Future

4.043

Ftse Mib Future

24.905

S&P 500 Index

4.203,99.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 21 maggio.

Fra alti e bassi, i massimi annuali dovrebbero formarsi nella prima decade del mese di agosto. Il prossimo setup scadrà il 22 giugno.

La settimana inizia con un rialzo per i mercati azionari ma non si deve abbassare la guardia

Anche se la giornata odierna è stata al rialzo, non segnaliamo forza e quindi la cautela non va abbandonata.

Di seguito i livelli operativi per mantenere il polso della situazione e per capire la probabile direzione di martedì e dei prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 maggio inferiore a 15.346.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 maggio inferiore a 3.990.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 maggio inferiore a 24.775.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 maggio inferiore a 4.121.

Quale operatività di trading è consigliata per martedì?

Long in ottica intraday e Long in ottica multidays. Raccomandiamo di essere sottopesati rispetto al benchmark in attesa di sviluppi e di segnali di forza più convincenti.

Si procederà per step.