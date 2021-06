La settimana in corso potrebbe segnare l’inizio di un profondo ribasso per Ambienthesis. La prima seduta, infatti, sembra voler confermare il brutto segnale ribassista scattato alla chiusura settimanale del 18 giugno quando si è rotto al ribasso l’importante supporto in area 0,836 euro (I obiettivo di prezzo). Inoltre ai livelli attuali potrebbe scattare anche un segnale di vendita dello Swing Indicator rafforzando la spinta ribassista.

In questo scenario al ribasso la discesa potrebbe continuare fino in area 0,72 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe scattare l’inversione ribassista.

Al rialzo, invece, la tendenza è al rialzo con un potenziale rialzista di lungo periodo di oltre il 100%.

Va detto che a livello dei fondamentali il rialzo di lungo periodo non trova un valido riscontro. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, Ambienthesis risulta essere sopravvalutata. Fa eccezione il Price to Book ratio secondo il quale il titolo potrebbe apprezzarsi di oltre il 50%.

Secondo gli analisti che coprono Ambienthesis il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 13%.

La settimana in corso potrebbe segnare l’inizio di un profondo ribasso per Ambienthesis: le indicazioni dell’analisi grafica

Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 0,762 euro in ribasso del 2,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Via la paura adesso per Piazza Affari si guarda a questo record