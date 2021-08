Le quotazioni di ERG si apprestano a chiudere la settimana rompendo al ribasso il fortissimo supporto in area 25,48 euro (I obiettivo di prezzo). Quindi la settimana in corso potrebbe segnare l’inizio di un profondo ribasso delle azioni ERG.

Qualora questo evento dovesse essere confermato dalla chiusura di venerdì, allora le cose si metterebbero molto male per i seguenti motivi:

il nostro indicatore Swing Indicator sta per dare un segnale di vendita,

Area 27 euro anche in passato ha rappresentato un livello di resistenza molto importante che ha frenato l’ascesa delle quotazioni. In questo caso ci sarebbe anche l’aggravante che il titolo ha segnato nuovi massimi storici prima di afflosciarsi.

Ma quale è stata la causa scatenante del ribasso di ERG? Secondo la casa d’affari Citigroup a questi livelli il titolo è ben valutato. Per questo motivo ha portato la raccomandazione da Buy a Neutral abbassando il prezzo obiettivo da 27 euro a 26 euro. Da notare che in questa valutazione gli analisti di Citigroup avevano già estrapolato il business idroelettrico che, proprio qualche giorno fa, ERG ha comunicato di aver ceduto a ENEL.

Secondo la media degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa l’8%

La settimana in corso potrebbe segnare l’inizio di un profondo ribasso delle azioni ERG: le indicazioni dell’analisi grafica

ERG (MILERG) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 25,02 euro, in ribasso dello 1,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma, come dicevamo in precedenza, una chiusura settimanale farebbe accantonare lo scenario rialzista. In questo caso, infatti, si invertirebbe al ribasso con I obiettivo di prezzo in area 22,86 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, farebbe scattare una nuova gamba ribassista fino in area 18,78 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 14,46 euro per un potenziale ribasso di circa il 50%.

Al rialzo, invece, il titolo ERG potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.