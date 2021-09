Dopo il raggiungimento del II obiettivo naturale della proiezione rialzista in corso, area 5,34 euro, più volte le quotazioni hanno invertito la marcia. Un’inversione, però, non molto dannosa in quanto ha sempre trovato supporto in area 4,985 euro, livello da cui è ripartita. Questa volta, però, la situazione potrebbe essere diversa e la settima in corso potrebbe portare direzionalità sulle azioni RAI Way.

La violenza e l’intensità del ribasso, infatti, non ha precedenti nella storia recente. Decisive, quindi, saranno le ultime due sedute della settimana in corso.

La rottura del supporto, infatti, potrebbe aprire a una discesa almeno fino in area 4 euro. Una conferma cruciale di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 4,78 euro, I obiettivo di prezzo.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo l’obiettivo successivo passa per area 5,91 euro, III obiettivo di prezzo, per un potenziale rialzo del 20% rispetto ai livelli attuali.

Nulla di realmente nuovo, quindi, rispetto a quanto scrivevamo alcuni mesi fa nel report Le azioni RAI Way sono incerte tra la tendenza ribassista di medio e l’inversione rialzista di lungo. Cosa fare?

L’attuale sottovalutazione del titolo secondo l’analisi grafica e è consistente con il giudizio complessivo degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 28%.

Anche la valutazione ottenuta in base al rapporto prezzo/utili conferma una sottovalutazione del 20% circa.

Per il resto se da un lato il titolo non presenta criticità, dall’altro non presenta particolari aspetti di eccellenza che possano incentivare un investimento. Fa eccezione il dividendo distribuito da RAI Way. Il suo rendimento, infatti, è stato in costante crescita negli ultimi anni e allo stato attuale si aggira intorno al 4,5%.

La settimana in corso potrebbe portare direzionalità sulle azioni RAI Way: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 8 settembre a 5,09 euro in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale