Dopo il ritracciamento, fase laterale della scorsa settimana da oggi in poi sono attesi nuovi rialzi. Cosa attendiamo da oggi in poi?La settimana di Wall Street dovrebbe partire al rialzo e il rally natalizio continuare.

Quali sono i livelli operativi da monitorare sui principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 35.934.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.705.

S&P 500

Tendenza rialzista. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.650.

Quali sono le attese per questa settimana di contrattazione?

La settimana di Wall Street dovrebbe partire al rialzo con un minimo fra lunedì e martedì (probabilmente oggi) e poi rialzo fino a a venerdì, giornata di probabile massimo.

La settimana di Wall Street dovrebbe partire al rialzo. Focus su JPMorgan: è un titolo sul quale puntare di brevissimo?

JPMorgan (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 novembre al prezzo di 166,86 in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 121,61 e il massimo a 172,96.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (26 giudizi) stimano un fair value in area 174,84 in rialzo dal precedente giudizio di 167,18. I nostri calcoli invece, dopo aver analizzato e normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 215 dollari per azione.

La strategia operativa di investimento

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 160,06 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 180/190 nei prossimi 1/3 mesi. Nuovi rialzi solo con chiusure giornaliere superiori ai 168,95.

Attenzione, al momento alcuni oscillatori sono in ipercomprato di breve e quindi il ritracciamento iniziato dai massimi annuali potrebbe continuare ancora per 1/3%.

Attenzione quindi, JPMorgan non è un titolo sul quale puntare di brevissimo e almeno fino a quando non supererà come indicato i 168,95 dollari