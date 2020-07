La settimana di ribassi non ha ancora fatto accantonare lo scenario rialzista: attenzione però ai supporti. In questo modo si può riassumere quanto successo durante la settimana appena conclusasi. Niente, quindi, ancora di preoccupante, ma, soprattutto nel breve periodo, le cose potrebbero rapidamente volgere al peggio.

Nel medio/lungo termine, invece, rimane valido quanto scritto nelle settimane precedenti, In quest’ottica riveste un’importanza particolare la chiusura di luglio.

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 24 luglio a quota 20.060 in ribasso dell’1,87% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo una prima seduta di lunedì 20 luglio euforica per gli accordi sul Recovery Fund, il resto della settimana è stato tutto al ribasso e adesso le quotazioni si dirigono pericolosamente verso il supporto in area 19.635. Una chiusura sotto questo livello farebbe precipitare nuovamente le quotazioni verso area 18.000.

Al rialzo, invece, diventa molto importante il recupero di area 20.575. Solo in questo modo si aprirebbero le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 22.115

La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 30100 con obiettivo intermedio in area 26.110.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha confermato, nonostante il ribasso, la rottura della resistenza in area 19.375 creando i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 25.150. La massima estensione rialzista si trova in area 30.920.

Una chiusura settimanale inferiore 19.375 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Ci avviciniamo alla fine del mese di luglio e al momento il break rialzista sarebbe confermato con I° obiettivo di prezzo in area 22195. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 30790 e 39475.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 19015 darebbe nuova forza ai ribassisti.

Approfondimento

Ora è anche possibile la ripresa delle quotazioni al rialzo per i mercati azionari