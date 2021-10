Siamo in pieno rally natalizio e fra alti e bassi, dal minimo che si è formato intorno al 5 ottobre, nostra scadenza di setup, si dovrebbe salire fino a Natale e oltre. Come scritto su queste pagine, il minimo di ottobre porta a 2 massimi: quello di dicembre e poi quello che dovrebbe formarsi entro il 30 aprile, prima dell'”effetto sell in may and go away”. Al momento, non ravvisiamo situazioni grafiche ed economiche che potrebbero far variare questa nostra view e strategia di investimento e pertanto, la settimana dei mercati dovrebbe essere tutta al rialzo.

Alle ore 18:59 della giornata di contrattazione del 25 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.614

Eurostoxx Future

4.184,5

Ftse Mib Future

26.670

S&P 500 Index

4.567,20.

Continua l’antitesi fra i grafici al rialzo e il nostro frattale annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 22 ottobre.



Rimarchiamo che vanno seguiti i grafici e non le previsioni e per questo motivo oggi le operazioni di trading devono essere impostate al rialzo.

Quali sono le attese per la settimana appena iniziata?

Fase laterale e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Probabilmente il minimo settimanale è stato già segnato.

Ecco le nostre proiezioni dei prezzi per la settimana in corso e le aree dei minimi/massimi preventivate

Dax Future

15.380/15.540

15.856/15.989

Eurostoxx Future

4.140/4.180

4.276/4.325

Ftse Mib Future

26.300/26.455

26.865/27.000

S&P 500 Index

4.501/4.543

4.600/4.659

La settimana dei mercati dovrebbe essere tutta al rialzo. La mappa da seguire e i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.468.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.149.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.105.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.526.

Quali operazioni di trading multidays effettuare per martedì e i giorni successivi?

Mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di inizio settimana?

I prezzi potrebbero muoversi in laterale per qualche ora per poi portarsi al rialzo e chiudere la giornata vicino ai massimi intraday.