Si apre un nuovo ciclo settimanale importante per la Borsa di Milano. Ma inizia con dell’ottimismo che deriva dalla buona chiusura della Borsa americana nella seduta di venerdì. Questa rischia di essere la settimana decisiva per Piazza Affari per schizzare verso nuovi massimi. Analizziamo quali sono gli scenari possibili di oggi e delle prossime sedute secondo l’opinione degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Dalla Borsa USA arrivano ottime notizie

Parte male ma finisce molto bene la Borsa americana nell’ultima seduta della scorsa settimana. I tre indici principali statunitensi hanno chiuso in forte rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato l’1,8%, il Nasdaq l’1,5%, l’S&P500 addirittura il 2%. Riguardo a quest’ultimo, c’è da segnalare come i prezzi abbiano chiuso sopra la trendline che sostiene i prezzi da marzo. Dell’importanza di questa linea di tendenza ne abbiamo parlato in una precedente analisi.

Ovviamente, questo è un importante viatico per la nuova settimana che si apprestano a vivere i mercati azionari europei. In particolare per Pizza Affari, che nella seduta di venerdì ha faticato chiudendo in ribasso.

Il Ftse Mib viene da una sofferta seduta

Quella di venerdì è stata una giornata alquanto sofferta. Al termine l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha fatto segnare una perdita dello 0,5%, chiudendo a 22.695 punti. I prezzi sono partiti in calo rispetto alla chiusura precedente. Ma al termine della mattinata avevano recuperato il terreno perduto e si erano portati in guadagno.

Alle 15,00, i primi segnali di un’apertura negativa, avevano riportato le vendite non solo sul listino italiano, ma su tutti i mercati azionari. Così nelle ultime due ore i prezzi hanno perduto tutto il guadagno della mattina, terminando vicino al livello d’apertura.

La settimana decisiva per Piazza Affari per schizzare verso nuovi massimi

La chiusura in rialzo degli indici statunitensi sicuramente rimetterà benzina nei motori dei mercati azionari europei e in particolare di quello italiano. I livelli con cui confrontarsi rimangono i soliti delle ultime sedute. Questa volta potrebbe essere la settimana decisiva per Piazza Affari per schizzare verso nuovi massimi.

Oggi è importante che i prezzi mandino subito un segnale positivo. Una chiusura sopra i 23.300 punti sarebbe un ottimo viatico per una settimana al galoppo. La violazione della soglia dei 23.400 punti, permetterebbe un allungo fino ai massimi dell’anno. Mentre al ribasso occorre monitorare il supporto a 22.800 punti. Se violato i prezzi scenderebbero velocemente a 22.600 punti. In questa malaugurata ipotesi, questo livello dovrebbe tenere, altrimenti l’indice Ftse Mib rischierebbe di precipitare a 22.000 punti.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.