La quarantena ci ha fatto diventare degli appassionati di telefilm. Molti però sono difficili da rintracciare senza incappare nelle solite fregature del web. Oggi però diamo un suggerimento in merito. La serie più attesa dell’anno non è su Netflix, ecco dove vederla su un sito legale e totalmente gratuito.

“Attack on Titan”

“L’attacco dei giganti” è uno degli anime giapponesi più apprezzati degli ultimi tempi. Finalmente siamo arrivati alla attesissima stagione finale che andrà a decretare le sorti finali dei protagonisti.

La trama in breve è la seguente. Gli abitanti di un’isola sono barricati, per volere del loro re, all’interno di alte mura. La propaganda afferma che la ragione di questa reclusione è dovuta a un potenziale attacco di enormi creature mangiauomini.

Nessuno ci crede fino a che non si verifica un vero e proprio assedio alla città che finisce in una sanguinosa ecatombe. Per vendicare la madre, il giovane Eren Yaeger si unirà a un corpo militare che vuole scoprire la vera entità di questi mostri. Il protagonista però poi scoprirà di essere uno di loro.

Dove cercare

La serie Tv più attesa dell’anno non è su Netflix, ecco dove vederla su un sito legale e totalmente gratuito. Stiamo parlando di VVVVID, piattaforma che si distanzia da tutti gli altri i servizi di streaming pirata. Con questi ultimi infatti non si può mai essere sicuri di non infettare il proprio computer con virus di varia entità.

Registrarsi al sito è molto semplice. Basta digitare il nome del programma che si desidera vedere e dare un’occhiata all’ampio catalogo. Per accedere alle puntate basta registrarsi con la propria e-mail o con il proprio account Facebook.

Oggi abbiamo spiegato dove vedere in maniera totalmente sicura il capolavoro del mangaka Isayama. Se si è interessati a tematiche simili, consigliamo di consultare questo articoli che spiega gli anime da non perdersi. Eccolo qui: “Tre serie anime da non perdersi assolutamente”.