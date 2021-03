Se siamo indecisi su come passare il nostro fine settimana, possiamo decidere di guardarci una serie divertente e alla moda su Netflix. Sarà un fine settimana sul divano leggero, ma anche ricco di spunti di riflessione. Chissà, potrebbe anche farci venire voglia di fare uno sforzo in più con il nostro guardaroba.

La serie divertente e alla moda su Netflix per un fine settimana sul divano. La trama

La serie di cui stiamo parlando è The Bold Type. Di produzione statunitense, appartiene al genere della commedia drammatica. Questa è ispirata alla vita di una persona realmente esistita. Si tratta della direttrice di Cosmopolitan, interpretata da Roberta Pellini. Tra le sue dipendenti troviamo tre ragazze: Jane, Kat e Sutton. Jane è una scrittrice per il famoso magazine Scarlet, rivista femminista di moda. Kat è la giovane direttrice del reparto social media. Sutton farà il salto da segretaria a stagista nel reparto dove ha sempre sognato essere, quello della moda. Le seguiamo mentre navigano un ambiente competitivo e frenetico, ma sempre insieme. Ognuno affronterà le sue difficoltà. Jane quelle di una ragazza ingenua ma intelligente. Kat scenderà a patti col fatto che viene da una coppia mista e che vuole cambiare il mondo. Sutton dovrà decidere fra una storia d’amore complicata ma appassionata e la carriera.

Stagioni e piattaforme

La serie è articolata in quattro stagioni di una decina di episodi ciascuna. L’ultima èuscita in Italia proprio all’inizio di quest’anno. Mentre però le prime tre stagioni le troviamo facilmente su Netflix, la quarta potrebbe richiedere più impegno. Questa è disponibile su Sky, Premium e Infinity.

Una serie innovativa

Tra una battuta sagace e un’avventura bollente avremo diversi spunti per riflettere. Si parlerà di razzismo, sessismo, omofobia, corruzione, abusi e tanto altro. Ma il fattore veramente innovativo di questa serie sta nel coraggio di affrontare una tematica oggi molto difficile. Come si devono comportare gli uomini? Cosa devono riconoscere le donne? Insomma, questi due “schieramenti” come si devono approcciare l’uno all’altro? I risultati sono tutt’altro che scontati.

Suggeriamo quindi questa serie divertente e alla moda su Netflix per un fine settimana sul divano. Buona visione!

