Il liquore alle fragole è un delizioso digestivo perfetto per concludere in bellezza le serate in compagnia. Inoltre, per chi ama le fragole, è un ottimo modo per avere sempre le fragole a portata di mano, anche in pieno inverno. In più, preparare questo liquore è molto semplice, per cui anche chi non ha mai provato a realizzare un liquore ci riuscirà con facilità.

La semplicissima ricetta della nonna per un fresco e delizioso liquore alle fragole

Il liquore alle fragole è un’idea originale e deliziosa con cui sorprendere piacevolmente gli amici. Oltre ad essere molto buono e splendido nelle sue sfumature rosse, è anche semplice da preparare. Vediamo quindi come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per 1 litro

a) 500 g fragole;

b) 500 ml alcool puro 95°;

c) 500 ml acqua;

d) 300 g zucchero

e) 1 stecca di vaniglia;

Preparazione

Dopo aver lavato con cura e tagliato a pezzetti le fragole, metterle in un recipiente con dell’alcool puro e la stecca di vaniglia e chiudere. Lasciare in infusione per circa 15 giorni al buio.

Dopodiché, mettere l’acqua e lo zucchero in una pentola e far cuocere a fiamma bassa, mescolando per far sciogliere lo zucchero. Quando lo sciroppo comincerà ad addensare, spegnere la fiamma e far raffreddare.

Poi, filtrare l’alcool dalle fragole e aggiungerlo allo sciroppo freddo (è importante che sia ben freddo, o il liquore si rovinerà). A questo punto, imbottigliare l’alcool in una bottiglia di vetro.

Il nostro liquore alle fragole è pronto, e dopo averlo fatto riposare per circa una settimana sarà finalmente il momento di assaggiare.

Consigli e conservazione

Seguendo la semplicissima ricetta della nonna sarà semplice preparare un fresco e delizioso liquore alle fragole perfetto per le serate in compagnia. Inoltre, questo liquore si conserva per svariati mesi in frigo, freezer o comunque al fresco.

Questo liquore è anche un’originale idea regalo per gli amici e la famiglia, e si può utilizzare per preparare cocktails alla fragola freschi e golosi.

Approfondimento

L’imperdibile dolce ai lamponi semplicissimo da preparare, fresco e delizioso amato da grandi e piccini