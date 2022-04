Le feste sono appena terminate. Con Pasqua e Pasquetta si è soliti fare il pieno di cibo e dolciumi. Ma soprattutto è il vino che accompagna il pranzo con i parenti e le scampagnate con gli amici. Dopo queste abbuffate è normale sentirsi appesantiti, avere mal di pancia o sentirsi stanchi. È il nostro organismo che ci sta chiedendo un po’ di tregua e noi dobbiamo aiutarlo a riprendersi.

In questi casi digiunare potrebbe non servire. Al contrario, dovremmo introdurre cibi sfiammanti e far sì che la digestione riprenda il suo normale funzionamento. Oltre a riprendere una normale alimentazione, evitando i cibi pesanti e preferendo verdure abbondanti, è utile masticare lentamente e molte volte.

Però c’è qualcos’altro che possiamo fare, per esempio favorire la ripresa con una bevanda disintossicante. Ecco, dunque, la semplicissima e dolce tisana detox che potrebbe aiutarci a sgonfiare la pancia e eliminare l’acidità dovuta agli eccessi. Per prepararla bastano pochi ingredienti economici del tutto naturali, che spesso abbiamo già nelle nostre cucine. Vediamo come fare.

A proposito di indigestione o abbuffate, in passato abbiamo parlato delle incredibili proprietà di un ortaggio primaverile. Si tratta del carciofo, ricco di vitamina K e B, antiossidanti e folati importanti per il corretto funzionamento del metabolismo, ma anche dell’intestino. Per questo il carciofo sarà uno dei tre ingredienti della nostra bevanda.

La semplicissima e dolce tisana detox che dopo Pasqua aiuta a smaltire uova e colomba e sgonfia la pancia

Il secondo ingrediente è il cumino, una spezia in semi molto usata nella cucina orientale. Ricchissimo di vitamina K, A e B6, è anche un’ottima fonte di ferro, calcio e fosforo. Consumarlo potrebbe difendere l’organismo dall’ossidazione, ma anche velocizzare il metabolismo grazie ai folati e alle fibre. Secondo gli studi, il cumino contrasterebbe i gas intestinali.

L’ultimo ingrediente è lo zenzero, che in questo caso viene grattugiato per estrarre il succo fresco. Tutti conosciamo le proprietà di questa radice antiossidante, antibiotica, sfiammante e calmante.

Preparazione

Per la nostra tisana avremo bisogno di mezzo cucchiaino di cumino, 3 o 4 foglie di carciofo o carciofo secco e infine un pezzetto di radice di zenzero fresco. Questo andrà grattugiato e con un colino ne ricaveremo il succo da versare nella bevanda calda. A questo punto prendiamo una tazza e riempiamola d’acqua, versiamola in un pentolino e uniamo cumino e carciofo. Portiamo tutto a ebollizione e lasciamo sobbollire per 2-3 minuti. Poi spegniamo la fiamma, filtriamo tutto e aggiungiamo il succo di zenzero. Beviamola calda in qualsiasi momento, ma preferibilmente dopo i pasti.

