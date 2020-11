Ecco la semplice ricetta della torta che le nobildonne pavesi definirono paradisiaca. Secondo la vulgata, quest’esclamazione di una o più nobildonne avrebbe dato il nome alla torta cosiddetta “paradiso”. La ricetta è stata inventata dal noto pasticciere Enrico Vigoni a Pavia nel 1878, trovando poi diffusione nell’intera Italia. Ed è arrivata ai giorni nostri, dove tutt’oggi è molto apprezzata e preparata. Alla sua base ci sono ingredienti semplici come burro, uova e farina. Una volta assaggiata, non si potrà che restare rapiti dalla sua consistenza soffice. Questa torta è stata originariamente pensata per essere preparata senza lievito, anche se includeremo quest’ingrediente all’interno della ricetta, che costituisce una variante di quella tradizionale. La preparazione e la cottura richiedono in tutto all’incirca un’ora e un quarto di tempo.

La semplice ricetta della torta che le nobildonne pavesi definirono paradisiaca

Ingredienti per 10 persone (stampo 24 cm)

130 g di fecola di patate;

170 g di burro morbido;

100 g di farina 00;

80 g di tuorli di uova;

170 g di zucchero a velo;

3 g di lievito in polvere per dolci;

1 scorza di limone grattugiata;

2 uova intere grandi;

2 pizzichi di sale fino.

Procedimento

Montare molto accuratamente la buccia grattugiata del limone, lo zucchero a velo e il burro utilizzando la planetaria fino ad ottenere un composto cremoso.

Sbattere leggermente uova e tuorli servendosi di una forchetta.

Aggiungerli a filo all’impasto, da mescolare a bassa velocità mentre si versano uova e tuorli.

Continuare fino a fare amalgamare gli ingredienti tra loro.

Incorporare a piccole dosi farina 00, fecola e lievito dopo averle setacciate insieme. Mentre si compie questa operazione, fare amalgamare a mano a mano gli ingredienti, senza fretta.

Prendere una teglia.

Imburrarla e infarinarla.

Versare l’impasto al suo interno, distribuendolo in modo omogeneo.

Come cuocere la torta paradiso?

In forno statico preriscaldato a 170° per 45-50 minuti. Tuttavia, non è possibile dare indicazioni eccessivamente precise. Infatti, queste variano per ogni modello di forno ed è in ogni caso bene prestare molta attenzione. Così, sarà possibile evitare di cuocerla troppo o troppo poco. In ogni caso, la torta paradiso deve essere servita fredda. Quindi, dopo averla cotta, è bene attendere almeno 45 minuti prima di farlo, magari dopo averla impreziosita con una spolverata di zucchero a velo.

