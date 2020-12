Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasta è sempre buona, in qualsiasi salsa. A volte però sono propri quelle ad annoiarci, sempre uguali da anni. E se si vuole fare qualcosa di diverso bisogna comprare apposta gli ingredienti e quindi organizzare tutto e prepararsi in anticipo. Esiste però un condimento dal gusto intenso e avvolgente che ci viene dalla tradizione ligure, una cucina ricca di sapori. Questa ricetta non necessita neppure di cottura e si tratta quindi di una preparazione davvero celere. Stiamo parlando della semplice ma intensa salsa di noci per i primi piatti, una vera piccola delizia. Scopriamo assieme come si prepara.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

150 g di noci;

30 g di parmigiano reggiano grattugiato;

30 g di pane;

140 ml di latte;

1 spicchio d’aglio piccolo;

sale q.b.;

3 cucchiai d’olio.

Per quanto riguarda il pane, questa ricetta non necessita per forza di quello fresco. È quindi perfetta per smaltire il pane vecchio, che però non deve essere eccessivamente secco.

Preparazione della salsa di noci

Per preparare la semplice ma intensa salsa di noci per i primi piatti innanzitutto dobbiamo mettere il pane in ammollo nel latte. Il tutto deve riposare almeno per qualche minuto, finché il pane non si ammorbidisce e non assorbe completamente il latte. Le tempistiche di questo passaggio ovviamente dipendono dalla tipologia di pane che usiamo.

In un mixer aggiungere quindi il pane, le noci, il parmigiano, l’aglio, il sale e l’olio. Frullare tutto assieme e man mano aggiungere il latte. Il composto deve raggiungere una consistenza abbastanza morbida ma non sciolta. Nel caso aggiungere latte o pane a seconda che sia troppo dura o troppo liquida. Per un effetto ancora migliore, si possono lasciare le noci tritate più grossolanamente o addirittura tenerne un po’ da parte e aggiungerle solo alla fine.

La nostra salsa è già pronta! Per un risultato ancora più corposo e saporito al momento del condimento possiamo anche aggiungere un filo di acqua di cottura della pasta. Questo renderà la nostra salsa ancora più cremosa e succulenta di quanto già non sia.

Si tratta di una ricetta davvero veloce ma dal gusto sorprendentemente intenso. È perfetta da congelare in freezer senza che il suo gusto ne risenta.