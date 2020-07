La scommessa vincente in Borsa per i prossimi mesi potrebbe essere un titolo dalla storia trentennale. Stiamo parlando di Telecom che nella sua lunga storia mai aveva quotato a valori così bassi come negli ultimi mesi. Tuttavia la settimana appena conclusasi ha visto il risveglio del titolo della telecomunicazioni che in una settimana ha guadagnato oltre il 13% andando a segnare la chiusura più alta da quella della settimana del 2 marzo.

Saranno state le buone notizie che arrivano dalle attività brasiliane, saranno state le notizie che arrivano sulla rete unica nazionale, fatto sta il titolo ha avuto una performance eccezionale come non si vedeva da tempo immemore.

La scommessa vincente in Borsa per i prossimi mesi potrebbe essere un titolo dalla storia trentennale? La parola all’analisi grafica e previsionale

Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 17 luglio in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3905€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha visto il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 0,39017€. Tuttavia la chiusura di venerdì 17 luglio è stata debole e proprio sul supporto la cui rottura significherebbe quanto meno un ritracciamento fino in area 0,371€. La rottura in chiusura di giornata di questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza di breve.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, la chiusura della settimana del 13 luglio è stata la più alta a partire da inizio marzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti perché il rialzo possa continuare visto che c’è stato anche un segnale rialzista del BottomHunter. Gli obiettivi sono quelli indicati in figura e vedono possibilità di apprezzamento fono al 30% circa.

Qualora, invece, venisse rotto il supporto in area 0,36578€ il titolo andrebbe a segnare nuovi minimi storici.

Time frame mensile

Vista la lunga fase discendente, sul mensile non ci sono novità di rilievo. Solo una chiusura mensile superiore a 0,41923€ farebbe invertire al rialzo nel lungo periodo. In caso contrario l’obiettivo principale rimane sempre area 0,14€.