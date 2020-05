La scommessa estiva si chiama Credito Valtellinese: rischiare il 15% per guadagnare oltre il 300%

In Borsa la scommessa estiva potrebbe essere un investimento sul titolo bancario Credito Valtellinese. Parliamo di scommessa in quanto non crediamo che si possano investire somme ingenti su un titolo azionario che ha perso il 99,9% negli ultimi 3 anni fronte di un settore di riferimento che ha perso “solo” il 45% circa.

Il primo trimestre del 2020, però, ha mostrato numeri in crescita che potrebbero aiutare il titolo nel suo andamento borsistico. I ricavi sono stati 143,26 milioni di euro che si confrontano con i 142 milioni di euro delle aspettative. Il risultato netto per 25,33 milioni di euro, poi, va ben oltre i 17 milioni di euro delle previsioni. Questo risultato va confrontato con gli 8 milioni di euro dello scorso anno.

Un altro aspetto molto positivo comunicato con la trimestrale la banca è lo smaltimento di 534 milioni di crediti deteriorati nel corso del primo trimestre 2020.

Il management, quindi, sta lavorando bene per portare la banca su livelli che le permettano di essere competitiva con gli altri istituti bancari. Come ha dichiarato l’amministratore delegato

“Il percorso di cambiamento avviato lo scorso anno con il Piano Industriale ha reso la banca più flessibile ed agile, pronta a reagire tempestivamente anche in uno scenario complesso come quella attuale”

Gli analisti, però, non si fidano ancora delle potenzialità della banca. A fronte di un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%, infatti, il consenso medio è improntato alla prudenza con l’indicazione Hold.

Quando comprare la scommessa estiva? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Credito Valtellinese (MIL:CVAL) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 0,0426€ in rialzo del 3,4% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma stenta a rompere la resistenza in area 0,0537€. Questo livello è particolarmente importante in quanto la sua definitiva rottura aprirebbe le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 0,08316€. L’obiettivo successivo, poi, si trova in area 0,13069 (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso, per un guadagno di oltre il 300%, si trova in area 0,17803€ (III° obiettivo di prezzo).

Le cose per i rialzisti si metterebbero male nel caso di chiusure settimanali inferiori al minimo recente in area 0,0356€ le quotazioni si avviterebbero al ribasso. Questo livello, che va considerato come lo stop dell’operazione, dista circa il 15% dai livelli attuali.

Approfondimento

