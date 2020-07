La scommessa del settore bancario si chiama Banca MPS e ha un potenziale rialzista del 184%. Queste sono le conclusioni che si raggiungono andando ad analizzare i grafici del titolo della banca senese.

A tutti, però, sono note le vicissitudini passate e le manovre in corso sulla banca. Va da se’ , quindi, che qualunque tipo di investimento sul titolo vada preso con la consapevolezza che il rischio è molto elevato.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Hold con in prezzo obiettivo medio che esprima una sopravvalutazione del 15% circa. C’è, quindi, un ulteriore motivo per essere prudenti su Banca MPS.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La scommessa del settore bancario si chiama Banca MPS e ha un potenziale rialzista del 184%: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Banca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,577€ in ribasso del 2,41% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e ormai non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 1,6129€. Questo livello potrebbe rappresentare un buon punto di ingresso a condizione che si inserisca lo stop nel caso di chiusure inferiori a 1,6129€. Nel caso, poi, che la discesa dovesse continuare, il III° obiettivo di prezzo in area 1,428€ rappresenterebbe un’ottima opportunità di acquisto.

Time frame settimanale

Sul settimanale non ci sono segnali preoccupanti per i rialzisti. Tuttavia va osservato che la settimana scorsa ha visto il fallimento della rottura della resistenza in area 1,8866€ (II° obiettivo di prezzo). Qualora questa incapacità di scattare al rialzo dovesse continuare, allora bisognerebbe aumentare il livello di allerta monitorando con attenzione il supporto in area 1,5376€. La sua rottura in chiusura di settimana, infatti, potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso.

Nel caso in cui, invece, tutto proceda al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare il raggiungimento del III° obiettivo di prezzo porterebbe le quotazioni di Banca MPS a un apprezzamento di oltre il 100% rispetto ai valori attuali.

Time frame mensile

Per il lungo periodo tutto è tranquillo con il rialzo supportato da un segnale di BottomHunter. La massima estensione del rialzo in corso ha un potenziale di apprezzamento del 184% dai livelli attuali. Solo rotture mensili inferiori a 1,4491€ farebbero accantonare lo scenario rialzista.