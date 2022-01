La Scienza svelerebbe ogni quanto dovremmo lavare i capelli e se sbagliamo a fare lo shampoo tutti i giorni

Alla classica domanda “ogni quanto bisogna lavare i capelli?”, la risposta più frequente è “dipende”. Si tratta probabilmente di una risposta esatta ma poco soddisfacente. La maggior parte di noi infatti vuole sapere se lavando i capelli tutti i giorni si possano rovinare oppure si vada a disidratare il cuoio capelluto. Le risposte sono a volte opposte, i pareri discordanti e ci si può imbattere in molti luoghi comuni. In questo articolo ne sfateremo alcuni e illustreremo i dati di una ricerca scientifica che ha voluto far luce sulla questione.

Le indicazioni dei parrucchieri

Kim Kardashian avrebbe affermato che lava i capelli ogni cinque giorni, quindi, potrebbe probabilmente avere dei capelli ipertrattati e secchi. Ebbene tutti sappiamo che se siamo in presenza di un capello trattato con permanente o colorazione la frequenza del lavaggio diminuirà. Il capello in questi casi, infatti, diventa più secco e l’azione del sebo sarà limitata. Gli hair stylist consigliano per la maggior parte due lavaggi a settimana. Questa frequenza è ottima anche per preservare la tinta. Addirittura per capelli afro, parrucchieri rinomati suggeriscono di lavare i capelli non più una volta a settimana.

Il falso mito dell’aumento del sebo e il movimento No-poo

In molti sostengono che lavare ogni giorno i capelli grassi alimenterebbe un circolo vizioso che indurrebbe il cuoio capelluto a produrre più sebo. Addirittura sarebbe sorto un movimento che si rifiuterebbe di usare lo shampoo e utilizzerebbe solo acqua per lavare i capelli. In realtà la secrezione di sebo non avrebbe alcuna correlazione con la frequenza dei lavaggi.

I capelli ricci si sporcano meno

Questa sarebbe invece un’affermazione veritiera in quanto il sebo scivolerebbe più rapidamente sui capelli lisci e permetterebbe a polvere e smog di attecchire maggiormente. I capelli ricci invece, ostacolerebbero la diffusione del sebo lungo gli steli grazie alle onde della chioma.

La Scienza svelerebbe ogni quanto dovremmo lavare i capelli e se sbagliamo a fare lo shampoo tutti i giorni

Una ricerca americana dell’Università di Miami e del Minnesota avrebbe dimostrato come la frequenza migliore per lavare i capelli sia di 5 o 6 volte a settimane. Lo studio ha raccolto sia dati oggettivi che soggettivi del campione che era costituito da persone di origine asiatica. Sono stati effettuati dei sondaggi di soddisfazione delle persone coinvolte nella ricerca e monitorati gli effetti dei lavaggi sul cuoio capelluto e i capelli. La frequenza di 5/6 lavaggi a settimana sarebbe stata confermata come migliore sotto entrambe gli aspetti.

Quale prodotto usare?

Naturalmente occorrerebbe usare un prodotto di qualità e poco aggressivo. Uno shampoo per lavaggi frequenti dovrebbe contenere pochi tensioattivi, i responsabili della schiuma. Quindi meno schiuma lo shampoo produrrà più delicato sarà con la nostra chioma. Infine evitiamo i siliconi che, sebbene rendano i capelli lucidi, possono rivelarsi nocivi sui capelli. Possiamo ritrovare i siliconi solitamente nell’elenco degli ingredienti INCI con nomi che finiscono in “one” e “xane”.

La Scienza svelerebbe ogni quanto dovremmo lavare i capelli ed anche se sbagliamo a fare lo shampoo tutti i giorni: naturalmente usando i prodotti giusti però.

Approfondimento

Dovremmo evitare questi errori con l’asciugacapelli, se non vogliamo ritrovarci con i capelli come paglia