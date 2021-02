Se si è appassionati di musica, perché limitarsi a cantare nella doccia? Unirsi a un coro è un’ottima alternativa. Infatti, cantare in gruppo non è solo una buona strategia per fare nuove amicizie. È anche importante per la salute: la scienza svela i benefici inaspettati di cantare in un coro.

Cantare è importante per il corpo e la mente

Durante il primo lockdown, in molti hanno scoperto o riscoperto l’importanza della musica. Tutti ricordiamo i momenti in cui ci siamo sentiti più vicini, cantando assieme dal balcone. Infatti, il canto è un potente strumento per migliorare l’umore. Ma non è tutto qui: cantare ha anche conseguenze importanti per la salute del corpo.

Infatti, quest’attività può abbassare la pressione sanguigna, tonificare i muscoli dell’addome e della schiena e migliorare la postura. Chi soffre di russamenti o apnee notturne può addirittura sfruttare il canto per respirare meglio e attenuare il problema. Inoltre, cantare rende più belli e giovani: è un ottimo modo per tonificare i muscoli del volto e ridurne l’invecchiamento.

Questi effetti positivi del canto erano già noti agli scienziati. Ma un recente studio dell’Università di Helsinki offre nuove prospettive. Soprattutto sull’importanza di unirsi a un gruppo: la scienza svela i benefici inaspettati di cantare in un coro.

Perché cantare in coro è doppiamente benefico

Per chi ama cantare, unirsi a un coro è un ottimo investimento per mantenersi in salute. Lo rivela la professoressa Emmi Pentikäinen, fra gli autori dello studio sull’argomento. Gli esperti hanno infatti messo a confronto due gruppi di anziani. Il primo gruppo era composto da persone senza hobby musicali, il secondo da individui appartenenti a un coro da almeno 10 anni. I risultati sono sorprendenti: chi canta in compagnia ha funzioni cognitive significativamente migliori.

Il motivo? Cantare in gruppo allena l’attenzione, la memoria e l’abilità di processare diverse informazioni. Il coro, dunque, mantiene giovane il cervello. Ma non solo: fra i soggetti dello studio, chi canta regolarmente si è detto più soddisfatto riguardo alla propria salute in generale. Insomma, pare proprio che l’elisir di lunga vita sia cantare in compagnia!