Ci siamo abituati a pensare che probabilmente i tempi moderni e il crescente benessere, abbia reso il nostro corpo più esposto alle infezioni. Questo perché rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto, conduciamo uno stile di vita meno a contatto con i batteri. Il nostro sistema immunitario in questo modo non è più “allenato” a contrastarli. Ci basta poco pertanto per sviluppare allergie e malattie infiammatorie croniche.

Un recente studio pubblicato sul The Journal of Clinical Immunology in verità fa un importante distinzione fra igiene e pulizia negli ambienti domestici che chiarisce come la verità sulla questione sia in mezzo dopotutto.

La scienza stupisce tutti dicendoci come pulire casa per rinforzare il sistema immunitario

Lo studio distingue precisamente il concetto di igiene da quello di pulizia. Col primo si intendono tutte le pratiche volte a difenderci e proteggerci dalla diffusione di una infezione. Ed è considerata a tutti gli effetti una pratica salvavita.

Col secondo termine invece si fa riferimento a tutte quelle azioni che compiamo per pulire le superfici da terra, polvere e sporco per renderle pulite esteticamente. Per fare ciò utilizziamo prodotti come saponi, sostanze con tensioattivi, ammoniaca o acidi.

I ricercatori hanno scoperto che se effettuiamo le corrette pratiche igieniche in modo più mirato, ci possiamo difendere dalla diffusione dei virus. Inoltre allo stesso tempo esponiamo il nostro corpo al contatto con germi che aiutano il nostro organismo a rinforzarsi. Questo cosa vuol dire più precisamente?

Significa che dobbiamo essere accurati nell’effettuare l’igienizzazione di tutte quelle superfici che più di altre vengono a contatto con i virus per esempio tramite l’alimentazione. Per esempio i piani di lavoro, le posate e le stoviglie che toccano cibi crudi. Ovvero tutto ciò che entra direttamente in contatto con il nostro corpo tramite ingestione.

Mentre se consideriamo per esempio i pavimenti di casa, essi non rappresentano una fonte diretta di esposizione ai virus. Tutt’altro, proprio su queste sarà sufficiente una normale pulizia per permettere al nostro microbiota, ovvero il sistema immunitario del nostro corpo, di agire, contrastare i germi e rinforzarsi.

In conclusione

È una mirata e ridimensionata opera di igiene che permette di stare in salute e nello stesso tempo aiutare le nostre difese e diventare più forti. È questo il motivo per cui la scienza stupisce tutti dicendoci come pulire casa per rinforzare il sistema immunitario, perché scopriamo che non è necessario igienizzare tutta casa.