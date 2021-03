Chi possiede un cane ha imparato in fretta quanto questa specie riesca a essere empatica nei nostri confronti. Sembrano capire quando stiamo male e cercano di consolarci. È stato provato infatti che i cani riescano a capire il nostro stato d’animo tramite il nostro odore. Adesso però esiste una ricerca che potrebbe essere Il primo passo verso la comprensione di un altro collegamento fra noi e i cani.

Lo studio

La ricerca sul contagio emotivo dei cani è stata portata avanti dagli etologi del Museo di Storia naturale dell’ateneo di Pisa. Questa è poi stata pubblicata su Royal Society Open Science. Lo studio si è basato su oltre 50 ore di riprese video di cani che interagivano fra loro liberamente. Gli scienziati si sono resi conto che i soggetti avevano delle reazioni automatiche e involontarie.

La scienza lo conferma: i cani sentono le nostre emozioni osservando questa parte del nostro corpo

I cani osservati copiavano automaticamente alcune espressioni dei propri simili. In particolare, se un cane teneva la bocca aperta con fare giocoso, l’altro faceva lo stesso in meno di un secondo. Questo è esattamente quello che succede fra noi umani e fra i primati. Noi infatti siamo dotati di neuroni a specchio che ci portano a ridere quando un altro ride o a piangere quando un altro piange e così via. Non si sa ancora se anche i cani sono dotati degli stessi neuroni, ma è chiaro che sono in grado di interpretare le espressioni facciali. Questo avviene in particolare fra due cani abituati a spendere molto tempo insieme. È quindi possibile che i cani riescano a interpretare le nostre.

Cattiva comunicazione

A volte però i cani non vanno affatto d’accordo fra loro. Capita anche che una posizione del corpo che invita al gioco non venga copiata dall’altro. Se ci pensiamo bene però, lo stesso succede fra le persone. Non tutte sono brave allo stesso modo a comprendere i sentimenti dell’altro. Tutti siamo empatici a livelli diversi. Considerato però quanto tempo noi passiamo con i nostri amici a quattro zampe, loro hanno imparato bene a capirci anche se non sono particolarmente ricettivi con i propri simili.

La scienza quindi lo conferma: i cani sentono le nostre emozioni osservando questa parte del nostro corpo. La strada da fare però per capire a fondo il loro mondo è ancora tanta.

Approfondimento:

La nuova serie Tv Netflix che ci insegna come addestrare meglio il nostro cane