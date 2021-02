Un pregiudizio comune sottolinea come ai gatti interessi più la casa in cui vivono che il proprio padrone. Questo preconcetto è ben legato alla convinzione che il gatto, al contrario del cane, non sia capace di affezionarsi realmente a un umano. Ma la scienza ha finalmente smentito questa infamante bugia sui gatti. Scopriamo assieme come.

Cane e gatto

Moltissime persone pensano che i gatti non riescano a costruire dei veri rapporti con i propri padroni. Questo succede spesso perché il felino viene considerato un animale troppo indipendente e opportunista, soprattutto se comparato al cane.

Come per ogni pregiudizio, vi sono delle basi reali e delle aggiunte popolari. Il gatto è un animale che per natura è più individualista del cane. Il felino non ha bisogno di un branco per sopravvivere, potendo cacciare da solo.

Allo stesso tempo, quando si ritrova a vivere in gruppo non stabilisce gerarchie interne. Questa mancanza di gerarchia e senso del “branco” rendono il nostro micio molto meno dipendente dal proprio padrone della controparte canina.

Questo però non significa che il nostro amico non si affezioni profondamente al proprio padrone. Infatti, la scienza ha finalmente smentito questa infamante bugia sui gatti.

Il felino e il suo padrone

Una ricerca americana ha dimostrato che proprio i gatti instaurano dei legami molto stretti con il proprio umano preferito. Durante la ricerca si è voluto capire quale forma di attaccamento il gatto avesse nei confronti del padrone. Nel caso di un attaccamento sicuro l’animale tende a far affidamento sul padrone senza mostrare particolare stress. Nel caso di attaccamento insicuro lo stesso evita il padrone oppure gli sta sempre vicino.

Lo studio ha rivelato che in più del 60% dei casi i gatti presentano un attaccamento sicuro nei confronti del padrone. Inoltre, i nostri amici sembrano mantenere stabilmente nel corso del tempo il rapporto creato con il proprio umano preferito. In questo modo la scienza ha dimostrato che il gatto non è cosi indipendente e disinteressato come molti pensano.