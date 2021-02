Quante volte a casa si cerca di riprodurre l’hamburger perfetto? Quello delizioso e gustoso che si riesce a mangiare solo in una vera steakhouse. Apparentemente può sembrare semplice fare un panino con l’hamburger, ma in realtà non è così. E quindi la scienza ha detto come cucinare l’hamburger perfetto. È un po’ come quando si cucinano altre pietanze, come ad esempio la carbonara. Se non si inserisce il giusto quantitativo di ingredienti questa non sarà ottima. Ma vediamo allora come fare questo hamburger con il consiglio della scienza.

La formula scientifica

Dato che stiamo parlando di scienza ovviamente vi è una formula scientifica, ideato dal Dottor Stu Farrimond. La formula è: PB = M + (M/13)L + (M/6)T + (M/9)C + (M/21)K. Una vera e propria formula matematica dove vengono spiegati all’interno i vari passaggi e le quantità per avere un hamburger perfetto.

Cerchiamo ora di interpretare quella formula matematica e di creare l’hamburger

Per avere il panino scientificamente perfetto serviranno 2 fette di pane, la carne deve pesare 120 grammi e deve essere alta 1,5 centimetri. Ci devono essere due fette di pomodoro alte 1 cm l’una che pesano 10 grammi, 13 grammi di cipolla fritta o formaggio, 9 grammi di insalata e infine 6 grammi di salsa. L’hamburger deve essere cotto per 9 minuti e mezzo e deve essere girato una volta sola. Importantissimo, non deve essere fritto o troppo cotto, ma deve essere grigliato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

L’ordine di apparizione

Vediamo ora come deve essere costruito, partendo dal basso. La prima cosa da mettere è la base, quindi il nostro pezzo di pane. Ora poggiare i 120 grammi di hamburger, la salsa, i 13 grammi di formaggio/cipolla, i 2 pezzi di pomodoro e si chiude con un altro pezzo di pane. Ed ecco che la scienza ha detto come cucinare l’hamburger perfetto.

Approfondimento

Le 3 verdure di marzo da portare a tavola per deliziare il palato di tutti.