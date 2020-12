Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Italiani e caffè: un binomio indissolubile. Anche e soprattutto adesso con la pandemia. Più ancora dell’aperitivo, ci brucia la mancanza del caffè. Anche se, quello per fortuna, lo possiamo bere entro le 18 in tutti i bar. Per dare l’idea di quanto sia importante questa bevanda nelle nostre tradizioni quotidiane, pensiamo solo ai classici cesti regalo del periodo. Il pacchetto o la latta di caffè non mancano quasi mai. Ma, oggi, vediamo assieme ai nostri Esperti che la scienza della nutrizione spiega perché non dovremmo mai mettere lo zucchero nel caffè del bar.

Confonde i difetti dell’aroma

I grandi intenditori consigliano di bere il caffè senza zucchero per gustare pienamente il suo aroma e la sua qualità. È lo stesso suggerimento che avviene con la pizza e che davvero in pochi sanno: per sentire se gli ingredienti e l’impasto sono buoni, proviamo la margherita. La stessa cosa avviene col caffè, perché lo zucchero è in grado di nascondere una tostatura eccessiva o un aroma eccessivamente fermentato. Ricordiamo, infatti che un perfetto caffè espresso deve presentare queste tre caratteristiche fondamentali, che possono sembrare antitetiche:

un’amarezza lievemente accennata;

un sottofondo di dolcezza;

un’acidità equilibrata.

Troppo zucchero e poco caffè

La scienza della nutrizione spiega perché non dovremmo mai mettere lo zucchero nel caffè del bar anche perché cambiano le percentuali. Prendiamo un esempio lampante per far capire cosa intendiamo. Questa è la composizione media di una tazzina dell’espresso del bar:

poco più di 2 grammi di caffè;

23 grammi di acqua;

3,5 grammi di zucchero della bustina tradizionale mignon. Per non parlare di quella classica standard che equivale a più del doppio.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e non ci vuole un matematico per capire perché dovremmo gustare il caffè del bar senza zucchero da oggi in poi. Approfittiamo per rimandare gli amanti del caffè a questa ricetta qui sotto riportata, per cucinare degli strepitosi biscotti per la colazione.

