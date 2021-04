La birra è da sempre una bevanda versatile capace di accompagnare molti momenti della giornata. Non solo l’aperitivo ma anche i pasti. Inoltre, è diventata iconica durante eventi specifici come il berla mentre si guardano le partite di calcio oppure durante le grigliate.

Ci sono moltissime birre con diverse gradazioni e adatte veramente a ogni gusto. La sua diffusione ha portato anche a falsi miti. Come, ad esempio, che la birra fa ingrassare o che la sua assunzione crei la famosa “pancetta da birra”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I benefici della birra

Questi falsi miti stanno sempre più lasciando spazio agli studi. Infatti, la scienza conferma che la birra fa dimagrire e rende più felici. Ovviamente non si parla di berla mattina pomeriggio e sera. Ma la birra di per sé è una bevanda ipocalorica. Le calorie contenute in un bicchiere da 100 grammi sono infatti solo 45.

Inoltre, accelera il metabolismo e la presenza del luppolo crea benefici inaspettati. Innanzitutto, le proprietà antibatteriche che diventano conservanti naturali della bevanda. Ma non solo, il luppolo favorisce la digestione, avendo effetto sulla produzione dei succhi gastrici.

Allevia fastidi a fegato e stomaco. I fiori di luppolo hanno proprietà calmanti capaci di contrastare l’insonnia. Oltre al rilassamento conciliano quindi anche il sonno. I benefici della birra derivano quindi proprio dalla presenza di questa pianta.

Ma può anche far dimagrire?

Il luppolo viene comunemente usato in erboristeria per uno specifico problema: l’obesità. La sua assunzione infatti serve a prevenire, curare e contrastare gli effetti di questa malattia. C’è addirittura la dieta della birra che consiste nella sua assunzione in associazione a frutta e verdura fresca.

I ricercatori dell’University Hospital Basel hanno condotto ricerche sui benefici dell’assunzione di alcool e in particolare della birra. Non solo attraverso quest’ultima si possono assumere vitamine e sali minerali ma i benefici coinvolgono anche il carattere.

Dal dipartimento Clinical Pharmacology & Toxicology dell’Università si sono visti come simpatia, apertura verso gli altri e felicità derivino proprio da questo. Ecco come la scienza conferma che la birra fa dimagrire e rende più felici. Non solo darà un corpo più sano ma anche una vita sociale migliore.