La scienza ci spiega perché dimagrire da adulti è più difficile. Ecco come risolvere il problema.

Tutti sappiamo che, con l’avanzare dell’età, è più difficile dimagrire. Tornate per un secondo ai vostri vent’anni. Ricordate quanto era semplice perdere peso? Bastava qualche giorno di sana alimentazione, et voilà, il gioco era fatto. Ma ora, invece, le cose sono cambiate. E vedere meno chili sulla bilancia sembra stia diventando una vera e propria impresa. Ma c’è un motivo? A quanto pare sì.

Perdere peso in età adulta è più difficile, ecco i motivi

Dai 30 anni in su, perdere peso sembra una vera e propria impresa. Il dottor Stefano Erzegovesi sostiene la veridicità di questa affermazione. La causa? Le cellule della massa grassa, col passare degli anni, rallentano la loro attività. Di conseguenza, il ricambio del grasso è meno rapido. E poco c’entrano il tipo di alimentazione che abbiamo o gli sport che pratichiamo. Questo non vuol dire che essere in forma in età adulta sia più difficile. Ma significa che bisogna stare molto più attenti.

Inoltre, la menopausa o il calo di testosterone portano a una riduzione del metabolismo basale. Questo, ovviamente, ha come conseguenza un aumento di peso. Quindi, in questo modo la scienza ci spiega perché dimagrire da adulti è più difficile. Ecco come risolvere il problema.

Ecco cosa puoi fare per rimanere in forma dopo i 30 anni

La Dottoressa Alina De Donatis ci spiega cosa fare.

Cercate sempre di suddividere l’alimentazione quotidiana in più pasti. Non concentratevi solo su colazione, pranzo e cena. Dividete il cibo nell’arco della giornata, con pasti più piccoli.

E, ricordate, l’alimentazione dovrà essere equilibrata. Perciò proteine, grassi e carboidrati dovranno essere presenti nella vostra dieta. Attenzione solo alle quantità!

Ultimo consiglio. Cercate di muovervi il più possibile. Mantenete attiva la vostra rete sociale. In questo modo, passerete meno tempo a casa. Così non mangerete fuori pasto e non spenderete ore sul divano!