Conosciamo tutti molto bene la comodità del microonde. Questo piccolo aggeggio sembra davvero fare magie. Può scongelare o riscaldare i cibi in pochissimi minuti. E noi non dobbiamo fare niente se non aspettare quel suono che ci avvisa che il nostro piatto è pronto. Ma, per quanto comodo, il microonde può anche rappresentare un pericolo per la nostra salute. Ci sono infatti dei cibi che andrebbero tenuti lontani da questo elettrodomestico. La scienza ci dice quali cibi non andrebbero mai riscaldati in microonde. E tutti lo usiamo per il numero due.

Riso

Al primo posto, troviamo il riso. Questo alimento, infatti, può contenere un batterio che viene ucciso con il calore. Questo batterio produce delle sostanze tossiche per il nostro organismo. E se avete conservato il riso a temperatura ambiente, i batteri non avranno fatto altro che moltiplicarsi. Come liberarsene? Solo cuocendolo in pentola. Il microonde non elimina questi batteri. Dunque, il rischio per la nostra salute sarebbe alto!

Latte

Tutti usiamo il microonde per scaldare il latte. Eppure è una cosa che non dovremmo assolutamente fare. Esposto a temperatura elevate come quelle del microonde, il latte perde tutte le sue proprietà. Addio ai nutrienti come vitamina B12 e minerali, quindi. Se amate il latte caldo, usate un pentolino. In questo modo i suoi benefici saranno salvi.

Pollo

Il pollo contiene diversi batteri. Questi vengono uccisi solo tramite la cottura tradizionale. Il microonde, invece, non ha alcun effetto su questi batteri pericolosi per la nostra salute. Le sue onde, infatti, penetrano solo per due centimetri. Risultato? C’è un alto rischio che i batteri sopravvivano!

Burro

È usanza di molti sciogliere il burro nel microonde. Nulla di più sbagliato! Il burro sciolto nel microonde perde quasi tutto il suo valore proteico. Fatelo sciogliere in una pentola a fiamma bassa. In questo modo manterrà tutti i benefici per il nostro organismo.

Verdure

Le verdure compaiono tra i cibi che non dovrebbero essere mai riscaldati al microonde. Questi alimenti, infatti, sono ricchi di ioni nitrati. Di per sé non rappresentano un pericolo per la nostra salute. Ma, se cuociamo le verdure al microonde, questi ioni diventano nitrosammine. Le conseguenze? Queste sostanze sono cancerogene!

Quindi, la scienza ci dice quali cibi non andrebbero mai riscaldati in microonde. E tutti lo usiamo per il numero due! E spesso anche per gli altri. Ora che lo sapete, seguirete il nostro consiglio?