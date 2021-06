Molti di noi se non lo sono, sicuramente ammirano l’ottimismo metaforicamente incarnato dallo zio d’America. Icona della cinematografia italiana e simbolo della persona che osa nella vita, ha il coraggio di compiere scelte audaci e diventa persona di successo.

Perché oltre all’impegno investe in fiducia e capacità di non cedere alle sconfitte che colpiscono tutti più o meno indistintamente.

La scienza ci dice che se siamo ottimisti vivremo più a lungo

Questa semplice constatazione che può sembrare legata al comune ben pensare ha una base scientifica solida. Una ricerca di trentennale su tremila persone ultracinquantenni del Queensland Institute of Medical Research di Brisbane (Australia) dimostra che il 10% dei più pessimisti rischia di morire due anni prima della media: in particolare per il subentrare di malattie cardiovascolari.

Secondo la ricerca, infatti, un atteggiamento negativo verso la vita può ripercuotersi sulla salute favorendo l’innalzamento della pressione e l’infiammazione e il danneggiamento delle pareti delle arterie.

Ci sono, poi, degli effetti indiretti legati al fatto che le persone pessimiste tendono a non prendersi cura di sé o a cedere in atteggiamenti dannosi per la salute come il fumo, l’abuso di alcol e altri eccessi compreso quello alimentare.

Una motivazione possibile

Un altro contributo arriva dalla Boston University School of Medicine. Qui una ricerca su mille persone riesce a dimostrare come spesso il pessimista sia una persona che nella vita d’infanzia ha subito traumi.

Questa tende a proiettare sul futuro una visione negativa e a temere l’incorrere sovente di eventi avversi. Di contro una persona che proviene da una famiglia agiata, e in equilibrio durante la vita pregressa, naturalmente è più ottimista e gode di migliore salute fisica oltre che di buone relazioni con gli altri.

Gli ottimisti hanno probabilità di arrivare a vivere, secondo la scienza, almeno fino ad 85 anni. La correlazione con la vita passata è un possibile fattore scatenante ma non è sempre così.

Lunga vita

La scienza ci dice anche che se siamo ottimisti vivremo più a lungo perché chi pensa positivo non è una persona che non ha problemi ma mostra di approcciarsi in modo diverso alle fragilità e ai problemi cui incorre.

Sempre secondo la scienza mantenere un’atteggiamento positivo può essere un impegno che tutti possono darsi. Ogni giorno, anche perché pare essere un ottimo viatico per risolvere problemi.

Quindi, dati alla mano, conviene cambiare approccio e allenarsi ogni giorno a guardare tutto secondo la migliore prospettiva possibile che certamente c’è.