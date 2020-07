Bere caffè è nella tradizione italiana dall’era dei tempi. Se al mattino non hai almeno una tazzina di caffè sul tavolo, sei sicuro di essere italiano? Questa bevanda ci accompagna durante tutta la nostra giornata. Ma è soprattutto appena svegli che sprigiona tutto il suo potenziale. Dopo un buon caffè a colazione, infatti, ci sentiamo sempre più energici e pronti ad affrontare la giornata. Ma possiamo avere questa carica solo se beviamo il caffè nel modo corretto. Come fare? Accompagnandolo sempre con del cibo a colazione. Infatti, la scienza ci dice che non dovremmo mai bere caffè a stomaco vuoto. Ecco perché.

Una colazione salutare a base di caffè

Delle ricerche hanno studiato il modo più salutare di bere il caffè. Sono stati analizzati gli effetti di questa bevanda sul nostro stomaco. In particolare, gli scienziati si sono concentrati sulle conseguenze del bere caffè a stomaco vuoto. Questo perché molti sono abituati a fare colazione solo con una tazzina di questa bevanda. Il cibo lo accantonano fino a pranzo. Un tale modo di iniziare la giornata, non è assolutamente salutare. Bisogna sempre mangiare qualcosa di prima mattina, soprattutto se si beve caffè.

Bere una tazzina di caffè prima di aver consumato un pasto, può avere delle conseguenze poco piacevoli. Prima fra tutte, può creare seri problemi di idratazione. Accresce infatti il nostro fabbisogno giornaliero d’acqua, non permettendoci di essere idratati. E, inoltre, può causare una forte tachicardia.

In più, il caffè produce acido cloridico. Questo è il responsabile dei danni alla mucosa gastrica se il caffè viene bevuto a stomaco vuoto. Stiamo parlando di conseguenze davvero dannose per l’organismo. E lo stesso discorso vale per il caffè decaffeinato.

Dunque, cerca di bere caffè solo dopo esserti svegliato e aver mangiato qualcosa. Bevi anche un po’ d’acqua prima. Il tuo organismo ti ringrazierà!