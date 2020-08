L’ananas è uno dei frutti tropicali più gustosi. Durante l’estate ci tiene compagnia spesso e volentieri. La ritroviamo, infatti, più volte sulle nostre tavole alla fine dei pasti. E la gustiamo con tranquillità, convinti che bruci i grassi. Vi è infatti una credenza comune sulle proprietà dimagranti dell’ananas. Molti di noi credono che questo frutto bruci i grassi in men che non si dica. Ma è vero? Quali sono le sue vere proprietà e quali invece sono solo leggende? Vediamo più nel dettaglio la questione. La scienza ci dice che l’ananas non brucia i grassi. Ecco il falso mito a cui non dovete più credere.

L’ananas brucia i grassi?

L’ananas ha moltissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Ma non possiede quella di bruciare i grassi!

Possiamo dire che questo frutto tropicale aiuta con la digestione ed è un ottimo drenante. Dunque, grazie a questo, può sicuramente aiutarci se siamo a dieta. Ma tra il dire che può darci una mano a dimagrire e che bruci i grassi, passa un oceano. La falsa credenza deriva dalla presenza della bromelina in questo frutto. Questa sostanza permette di rompere le molecole proteiche dei cibi. Scomponendole, le rende digeribili e velocizza la digestione.

Quindi, i grassi non vengono bruciati! Ne viene solo rallentata l’assimilazione!

Rimane un ottimo alleato in fatto di dieta

Nonostante il falso mito sia stato scoperto, l’ananas non perde le sue proprietà. Se si sta seguendo una dieta, infatti, questo frutto può essere uno dei nostri alleati numero uno. Si tratta di un alimento ricco di minerali e vitamine. Permette di saziare il senso di fame in men che non si dica. E, inoltre, favorisce la digestione. Quindi, sicuramente, consumarne un po’ ogni giorno non può che farci bene.

Ma la scienza ci dice che l’ananas non brucia i grassi. Ecco il falso mito a cui non dovete più credere. Ve lo aspettavate?