Sciarpa uomo e sciarpa donna. Ecco quali sono le migliori che si possono trovare oggi sul mercato. Alla moda, calde, di lana o cashmere e anche a poco prezzo. Quando ci si prepara per uscire di casa durante la stagione fredda un outfit caldo non può mancare. E quindi ci si veste con un bel pantalone caldo, un maglione, sciarpa attorno al collo e per i più freddolosi anche cappello e guanti. Esistono moltissimi prodotti oggi in commercio alcuni abbastanza cari altri invece ad un prezzo medio, ma comunque caldi. Vediamo allora la sciarpa che tutti dovrebbero indossare questo inverno.

I materiali naturali più caldi

I materiali prediletti durante la stagione invernale sono sicuramente la lana e il cashmere. La lana è un ottimo materiale naturale da usare perché trattiene in modo eccezionale l’umidità. Inoltre la lana è un materiale antibatterico. Uno forse dei contro di questo materiale è che a contatto diretto con la pelle può creare un po’ di fastidio. Ma se si usa il cashmere questo fastidio sparirà. Il cashmere infatti è un materiale estremamente morbido, che risulterà molto dolce a contatto con la pelle.

La sciarpa che tutti dovrebbero indossare questo inverno

Vediamo allora assieme qualche consiglio di prodotto in commercio oggi. Un capo sicuramente ottimo è la sciarpa Burberry, azienda inglese molto famosa per la sua fantasia tartan check-check. In commercio la sciarpa Burberry esiste in due materiali, lana e cashmere, e in ben 18 colori. Ottimo regalo di Natale.

Un altro capo molto valido è la sciarpa di Gucci. La maison di Kering offre prodotti di altissima qualità in lana jacquard biologica con il maxi logo GG, ma anche con logo mini. Andando invece nell’universo LVMH, la label Luois Vuitton ha all’interno della sua gamma prodotto delle sciarpe anch’esse con il maxi logo LV, e con il mini logo.

Sul mercato però esistono anche moltissimi prodotti molto validi dove non bisogna spendere una fortuna. Come ad esempio la sciarpa di Muji, in lana ecologica, oppure di Uniqlo in versione cashmere.

