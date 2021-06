Come già scritto molte volte in passato, la scelta vincente per chi vuole guadagnare in Borsa nella massima serenità è comprare azioni Amplifon.

Sulle ragioni di una tale affermazione ci siamo già soffermati in un precedente report (Raddoppiare i propri soldi investendo su un titolo che nel lungo periodo ha fatto guadagnare con probabilità del 100%) dove abbiamo mostrato come dopo 10 anni un investimento su Amplifon ha la probabilità del 100% di avere un rendimento positivo.

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato Amplifon risulta essere sopravvalutata. Questa è una caratteristica del titolo che non deve trarre in inganno in quanto è sistematicamente valutato, ma costantemente guadagna in Borsa.

Anche per gli analisti il consenso medio è mantenere, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 12%.

La scelta vincente per chi vuole guadagnare in Borsa nella massima serenità è comprare azioni Amplifon: le indicazioni dell’analisi grafica

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 18 giugno a quota 40,17 euro in ribasso dell’1,90% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile e punta area 70 euro. C’è spazio, quindi, per un rialzo di oltre il 70%.

Nel medio periodo, però, le quotazioni potrebbero andare incontro a un ritracciamento. Come si vede dal grafico settimanale, infatti, il prezzo delle azioni è a stretto contatto con la forte resistenza in area 40,88 euro (I obiettivo di prezzo). Si potrebbe, quindi, andare incontro a una fase di ritracciamento fino in area 37,8 euro prima di una nuova ripartenza al rialzo.

Ovviamente l’immediata rottura al rialzo di area 40,88 euro farebbe accelerare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 35,9 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile