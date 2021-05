La vita non smette mai di insegnarci delle grandi verità. La famiglia, il lavoro, le relazioni sociali, le relazioni sentimentali sono dei professori e noi degli allievi davanti alla cattedra. Possiamo prendere tutti gli appunti che vogliamo, porre le domande più pertinenti e interessanti che esistano ma non sarà mai abbastanza. Al momento della verità, potremmo sempre cadere. Consoliamoci, fa parte della vita di ognuno di noi.

L’importante, come ci ha ricordato per sempre il grandissimo Leopardi, è cercare di essere come la ginestra. Quella pianta che nonostante le asperità della vita non demorde, si piega ma non si spezza mai. E noi, dopo questo lunghissimo lockdown e questi mesi terribili di angoscia, non dobbiamo assolutamente farci spezzare. Anzi, abbiamo imparato molto da questi momenti molto difficili, che purtroppo non sono sempre andati bene per tutti. C’è, però, una cosa che sì, dovremmo mettere in pratica tutti. Ecco la scelta a costo zero che ci fa fare bella figura e ci rende felici come una Pasqua.

Basta un telefonino

In un articolo passato abbiamo già parlato di un aspetto, di una lezione che possiamo trarre da questa pandemia. E questa lezione riguarda la nostra maniera di risparmiare, che può essere migliorata drasticamente leggendo questo articolo. Oggi vogliamo essere più nobili e parlare di una scelta di vita che ci nobilita non materialmente ma spiritualmente.

Ebbene, ciò che abbiamo davvero capito dalla pandemia è che senza gli altri non riusciamo a vivere bene. E non senza chiunque, ma senza le persone a cui vogliamo davvero bene. Ciò che possiamo fare è organizzare una passeggiata con queste persone, un caffè da asporto al parco o anche solo una bella chiacchierata al telefono.

Di per sé questa cosa non ci costa nulla, ma faremo capire a queste persone che per noi sono molto importanti. E, ricordiamocelo bene tutti: essere e sentirsi importanti per qualcuno è la cosa più bella che esista al mondo. Ecco la scelta a costo zero che ci fa fare bella figura e ci rende felici come una Pasqua.