Un focus per conoscere la località in cui la Sardegna mobilita una nuova location per la vendita di case a 1 euro.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 9 ottobre 2019 un’altra location isolana d’Italia partecipa all’iniziativa di “case a 1 euro”. Che risvolti ha la cosa, dal punto di vista pratico, nell’immediato? Dal lato del comune sardo, si può dire che sono state gettate le basi che consentiranno all’amministrazione comunale di acquistare, nel prossimo futuro, le case alla cifra simbolica di 1 euro. Come, del resto, si sta ormai verificando, ormai da qualche anno, in più parti d’Italia con un discreto successo, a quanto pare.

Dal fronte della cittadinanza, con questa delibera, si mette in moto il meccanismo della manifestazione d’interesse dei privati. Ciò significa che i proprietari d’immobili inutilizzati e in abbandono che avessero interesse a disfarsene potranno beneficiare di questa iniziativa locale. Una sinergia di forze che promette bene, anche in considerazione della location di particolare interesse storico paesaggistico. Vediamo quindi di capire dove, in particolare, la Sardegna mobilita una nuova location per la vendita di case a 1 euro.

Il borgo sardo

Il Comune che si sta mobilitando in Sardegna è quello di Montresta, un borgo in provincia di Oristano, nella Planargia. Una realtà immersa nel verde, che ospita anche diversi siti archeologici. Il suo spazio incontaminato regala pace e qualità di vita, ma al contempo non è nemmeno isolato dal resto del mondo. Infatti in soli quindici minuti è possibile raggiungere la città regia di Bosa, rinomata tra l’altro per le sue spiagge. Nel giro di un’ora è possibile raggiungere anche Alghero e il suo aeroporto. Con poco più, si arriva anche a Porto Torres e a Olbia.

L’avviso pubblico

Andando direttamente sulla pagina web del Comune di Montresta, è già possibile prendere visione di avvisi pubblici, comunicati, modulistica. L’amministrazione tiene però a precisare, con un comunicato dell’8 luglio 2020, che si è ancora nella fase di ricerca delle abitazioni da mettere in vendita. Quindi, ad ora, non ci sono ancora case disponibili, ma l’amministrazione si porta avanti e fa uscire un avviso plurilingue col quale detta le dritte da seguire.

Viene infatti indicato il sito a cui fare riferimento per reperire tutte le informazioni aggiornate. Vale a dire: www.comune.montresta.or.it, con l’apposito link “AVVISO – CASE ad 1 EURO”. Qui sarà dunque possibile seguire tutti gli sviluppi e trovare le linee guida. Ciò significa che il Comune non appena riceverà offerte di vendita, con foto e relazioni espressamente richieste dalle stesse linee guida, procederà con la pubblicazione. Per cui, allo stesso link sarà possibile prendere visione di quanto segue:

a) immagini delle case in vendita;

b) relazioni tecniche sullo stato di fatto delle abitazioni;

c) modulo per proporre istanza di acquisto.

Procedura

Prima di dar corso alla vendita degli immobili che, rappresenta, la fase finale dell’operazione quantomeno dal punto di vista burocratico-amministrativo, il Comune attiverà dell’altro. Vale a dire una procedura, atta a verificare e acquisire la disponibilità da parte dei proprietari (valida per tre anni). La cessione, come più volte ripetuto, avverrà al prezzo simbolico di 1 euro. Tra i potenziali acquirenti: agenzie, società, privati o associazioni disponibili a investire in un progetto di recupero e valorizzazione del centro storico.

Per chi fosse interessato, è già reperibile sul sito del Comune la modulistica utile alla manifestazione di disponibilità alla cessione gratuita degli immobili. Per ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie è stato fornito anche questo riferimento di contatto telefonico: 329 0210377. Ecco dunque che significa che la Sardegna mobilita una nuova location per la vendita di case a 1 euro.