I carciofi possono essere preparati in diversi modi. Già in passato, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva trattato il modo per cucinarli ”alla romana”. In quest’articolo, invece, si esporrà la saporita ricetta dei carciofi al gratin, un contorno da accompagnare alla carne. Prepararli è molto semplice e richiede di seguire pochi passaggi. Tuttavia, la gratinatura darà un sapore particolare a quest’ortaggio, oltre ad esaltare il gusto della bistecca cui probabilmente li si accompagnerà.

La saporita ricetta dei carciofi al gratin, un contorno da accompagnare alla carne

Ingredienti per 2 persone

10 carciofi;

1 limone piccolo;

olio EVO q.b.;

pangrattato q.b.;

prezzemolo q.b.;

pepe q.b.;

olive nere denocciolate q.b. (facoltativo);

1 spicchio di aglio.

Procedimento

Pulire uno ad uno i carciofi, rimuovendo prima le foglie più dure, poi il gambo e la barbetta.

Prendere una ciotola nella quale versare acqua e limone.

Porre i carciofi al suo interno, così da non farli annerire.

Prendere una pentola abbastanza capiente, da riempire di acqua.

Far lessare i carciofi in acqua bollente, dopo averla salata.

Condirli con olio e uno spicchio di aglio.

Lasciar cuocere i carciofi fin quando non saranno morbidi.

Versare olio e pangrattato, pepe e prezzemolo tritato all’interno di un recipiente.

Mescolare fino a far amalgamare gli ingredienti.

Scolare i carciofi e porli in una pirofila, per poi panarli.

A questo punto, è possibile aggiungere qualche oliva nera denocciolata.

Infornare a 180°.

Dopo all’incirca 15-20 minuti di tempo, sfornare e servire i carciofi al gratin ancora caldi. Prima di farlo, assicurarsi che i carciofi si siano leggermente dorati. Prestare sempre attenzione alla cottura, dal momento in cui le tempistiche possono variare a seconda del modello di forno posseduto.

Buon appetito!

Considerando anche il tempo di cottura, preparare questo piatto impegna all’incirca quaranta minuti. La maggior parte del tempo, infatti, è richiesto dalla pulitura dei carciofi, un’operazione relativamente complessa. O che, più che altro, impiega pazienza. Quindi, questa era la saporita ricetta dei carciofi al gratin, un contorno da accompagnare alla carne.