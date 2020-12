L’unico cocktail presente sulla tavola di Natale non deve necessariamente essere quello di gamberi. Stupire i propri commensali con questo cocktail non è mai stato più facile.

La Redazione di ProiezionidiBorsa spiega perché la sangria di Natale è il cocktail perfetto per l’aperitivo delle feste.

Ingredienti per la sangria natalizia

frutti rossi;

mele;

rosmarino;

zucchero semolato;

moscato;

sidro di mele.

Come preparare la sangria invernale

La sangria di Natale è il cocktail perfetto per l’aperitivo delle feste perché gustoso e scenografico. Per prepararla, iniziare tagliando a piccoli cubetti le mele. Le mele tagliate e i frutti rossi desiderati, vanno riposti sul fondo del contenitore nel quale realizzerete la sangria. Il procedimento è lo stesso della tipica sangria estiva; a cambiare sono la frutta utilizzata e la presentazione. Irrorare la frutta di moscato fino a riempire tre quarti circa del contenitore.

Poi aggiungere il sidro di mele, un vino ricavato dalle mele tipico del periodo natalizio. Il sidro di mele può essere alcolico o analcolico, a seconda dell’età dei propri commensali. In caso di bambini, il vino può lasciare spazio a un succo di mirtilli e frutti rossi o di melograno.

Come concludere la preparazione

Schiacciare poca della frutta presente sul fondo per lasciare che il suo succo si fonda con la bevanda appena inserita. La Redazione consiglia di usare sidro di mele frizzante o di aggiunge poca acqua tonica in sostituzione. A questo punto, passare i mirtilli e i frutti rossi sotto l’acqua corrente e poi tuffarli immediatamente nello zucchero semolato. Versare la sangria nei bicchieri da flûte, versare una manciata di frutti zuccherati.

Questi sembreranno delle sfere cristallizzate dalla neve. Il rosmarino servirà a guarnire il tutto, per cui inserirlo in senso verticale nel bicchiere. L’effetto sarà ancor più scenografico se bagnerete il bordo del bicchiere con un po’ di sangria e lo rotolerete nello zucchero per farlo aderire. Ecco un perfetto cocktail d’aperitivo di Natale.