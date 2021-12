Dopo anni di debolezza relativa rispetto al suo settore di riferimento, l’ultimo anno ha visto il titolo IRCE ottenere una buona performance riuscendo a battere anche quella dei sui competitors. Come già discusso in passato, questa forza relativa potrebbe essere mantenuta anche in futuro, ma è di cruciale importanza la tenuta dei supporti. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe pensare a una forte ripartenza al rialzo.

Prima di occuparci dei livelli da monitorare con attenzione, però, andiamo a dare uno sguardo ai fondamentali e alla valutazione dell’azienda IRCE.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato il titolo è molto sottovalutato se si considerano il rapporto prezzo/utili (PE) e il Price to Book ratio (PB). In entrambi i casi le quotazioni del titolo potrebbero più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali. Solo in questo modo potrebbero allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, facciamo notare che il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.36 volte il suo fatturato.

Se, invece, si considerano il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili futuri, le azioni IRCE risultano essere sopravvalutate.

Anche per l’unico analista che copre IRGE il giudizio è positivo con un consenso medio mantenere, con un prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 6%.

La salvezza del titolo IRCE passa per la tenuta del supporto e la formazione di un triplo minimo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a 3,01 euro in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico l’area di supporto a 2,89 euro è sempre stata particolarmente importante per il titolo. Nella seconda parte del 2021, infatti, questa area di supporto ha sempre contenuto il ribasso delle quotazioni. Quindi, la salvezza del titolo IRCE passa per la tenuta del supporto e la formazione di un triplo minimo.

A questo punto lo scenario più probabile è quello che vede una continuazione del ribasso fino in area 2,89 euro prima di una forte ripartenza. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 3,24 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo si trova in area 3,65 euro e a seguire verso gli altri obiettivi indicati nel riquadro in rosso.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso il I obiettivo di prezzo si trova in area 2,57 euro. A seguire gli obiettivi si trovano in area 1,73 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 0,89 euro (III obiettivo di prezzo).