Mantenere in salute le nostre gengive è un’operazione davvero importante. Anzi, si tratta, come per i denti, di un vero e proprio investimento nel futuro. Soltanto che anziché andare a raccogliere i frutti, li risparmiamo. E, la salute delle nostre gengive passa anche da questa bevanda dissetante: il tè verde. Una bevanda dalle mille virtù, ottimo dissetante, ma anche vera e propria miniera per il nostro organismo. Il tè verde è infatti ricchissimo di antiossidanti e vitamine. E, a beneficiarne, anche le gengive, come vedremo in questo articolo della nostra Redazione.

Perché il tè verde fa bene alle gengive

La salute delle nostre gengive passa anche da questa bevanda dissetante, che con la sua attività astringente, riduce il gonfiore gengivale. Così, facendo, interviene direttamente sull’infiammazione, placandola. Sempre che non si tratti di qualcosa di più grave, legato al malessere dei denti. Nel qual caso, è opportuno rivolgersi agli specialisti. In ogni caso, per prevenire le gengiviti, possiamo effettuare dei risciacqui con questa bevanda. Ovviamente, parliamo di quella concentrata, e, non quella da bottiglia del supermercato.

I problemi delle gengive

La domanda potrebbe sorgere ora spontanea: come nasce la gengivite e quali sono le cause? Le principali sono le seguenti:

la parodontite, che si fa annunciare proprio da problemi alle gengive;

le cosiddette “tasche gengivali”, quando cioè le gengive si staccano dai denti, lasciando spazi aperti in cui entrano virus e batteri;

un’igiene dentale scarsa e scorretta, con formazioni di placca estese e pericolose;

l’abuso di fumo e alcol.

Anche propoli e aloe sono ottimi alleati

Ci sono altri due prodotti assolutamente naturali, che potremmo anche avere già in casa, per lenire il dolore da gengivite: il propoli e l’aloe. Entrambi farebbero bene al caso nostro, perché sono ottimi antibatterici, antinfiammatori e cicatrizzanti. Possiamo entrambi applicarli direttamente sulle gengive doloranti, lasciarli agire per qualche minuto e, infine sciacquare.

