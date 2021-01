Aperitivi e antipasti sono un vero piacere, ma spesso possono risultare molto pesanti e calorici. Un piatto adatto a queste occasioni è la salsa con pochissime calorie per non rinunciare al gusto. Si tratta del broccomole, una preparazione derivata dal guacamole che ha davvero spopolato a Hollywood. Il broccomole è una salsa a base di broccoli ed è davvero un’ottima ricetta per integrare questo alimento portentoso nella nostra dieta.

Il broccolo infatti è una verdura che fa bene al nostro organismo. Aiuta a tenere sotto controllo la pressione e la salute del cuore, è ricco di ferro, fa bene alle ossa e alla memoria. Inoltre è un ottimo disintossicante, rinforza tutto il sistema immunitario e sembra addirittura che consumarlo aiuti a prevenire il cancro.

Ingredienti

Per preparare il broccomole abbiamo bisogno di:

a) 1 tazza di broccoli cotti;

b) 1 tazza di formaggio cremoso, possibilmente light;

c) ½ avocado;

d) 2 cucchiai di olio di oliva;

e) 1 cucchiai di succo di limone;

f) 1 peperoncino verde;

g) 1 spicchio di aglio;

h) 1 cucchiaino di cumino;

i) 1 cucchiaino di cipollotto tritato;

j) 1 ramo di prezzemolo fresco;

k) pepe nero q.b.;

l) sale q.b..

Se non amiamo molto il piccante possiamo sostituire il peperoncino verde con un peperone verde di piccole dimensioni. Per una ricetta vegana sostituiamo semplicemente il formaggio con del tofu cremoso.

Preparazione del broccomole

Prepariamo la salsa con pochissime calorie per non rinunciare al gusto. In un mixer inseriamo i broccoli, il formaggio, il peperoncino, l’aglio, il cipollotto e il prezzemolo. Se vogliamo è questo il momento di aggiungere anche l’avocado. Frulliamo tutto assieme finché non avremo ottenuto un composto senza grumi e molto fine. Per ultimo aggiungiamo anche l’olio, il succo di limone, il cumino, il sale e il pepe nero. Mescoliamo tutto assieme di nuovo, questa volta a velocità bassa per rendere la crema molto consistente e saporita.

Ora possiamo servire il nostro broccomole! Questa salsa è perfetta come accompagnamento per nachos, crostini, cracker e verdure crude.