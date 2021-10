Era il 25 febbraio di quest’anno, quando il nostro Ufficio Studi al prezzo di 4,70 ha segnalato che il titolo Garofalo Health Care sottovalutato del 38% aveva raggiunto una base dalla quale ripartire. Cosa è successo da quel momento in poi e cosa attendere nei prossimi giorni e settimane? A parer nostro, la salita di Garofalo Health Care non è ancora terminata ma procediamo per gradi e andiamo ad analizzare i bilanci degli ultimi 4 anni e i grafici per argomentare la nostra scelta operativa.

Facciamo prima una premessa su quello che sta accadendo stamani a Piazza Affari. Il Ftse Mib Future, continua a mantenersi sopra lo strategico supporto dei 26.000 punti e si suppone che dai livelli attuali si possa arrivare verso i 27.500/28.200 entro fine novembre, per poi raggiungere i 30.000 punti entro la fine dell’anno.

Veniamo ora all’argomento di questo report.

Il titolo Garofalo Health Care (MIL:GHC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 18 ottobre a 6,54 con un ribasso dell’1,41%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,46 ed il massimo a 6,04.

La salita di Garofalo Health Care non è ancora terminata

Analisi di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 499,4 milioni di euro, gestisce centri sanitari in Italia e offre anche servizi nella terapia intensiva e chirurgia.

Leggiamo una sola raccomandazione di altri analisti e questa calcola un prezzo di fair value a 6,85, dal precedente giudizio dei 6,10. Il nostro giudizio invece, normalizzato sui bilanci degli ultimi 4 anni, porta ad una stima di 6,81 euro per azione, in rialzo dal precedente 6,45.

La nostra strategia di investimento

Il minimo dei giorni scorsi a 5,54 potrebbe essere di ripartenza.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 5,44, i prezzi potrebbero salire in poche settimane verso l’area di 5,87 e poi 6,04. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 5,70.

Come al solito si procederà per step.