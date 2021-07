Dopo il report di maggio (Dopo un rialzo di oltre il 20% dopo il nostro segnale di acquisto le azioni DBA Group hanno ancora molto spazio al rialzo) il titolo ha guadagnato circa il 40%. Da qualche settimana, però, le quotazioni stentano a continuare nel loro rialzo.

In realtà c’è grande indecisione come testimoniato anche dallo Swing Indicator che è in posizione neutrale da ormai molte settimane. Inoltre durante questa fase laterale i volumi sono diminuiti tantissimo, circa un fattore 10 rispetto alla media a 20 periodi, a testimonianza del calato interesse per il titolo DBA Group.

Cosa fare allora?

Innanzitutto non bisogna essere precipitosi, ma aspettare con calma che i livelli chiave facciano il proprio lavoro.

Quali sono i livelli chiave sul titolo DBA Group?

Guardando l’andamento dei prezzi da maggio in poi, notiamo che il titolo si è mosso all’interno dell’intervallo 1,14 euro – 1,475 euro. Conseguentemente solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo di una nuova gamba rialzista si trova in area 1,81 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, al ribasso le quotazioni potrebbero tornare vero i minimi di novembre 2020 in area 0,7 euro.

Tra i punti di forza del titolo DBA Group ci limitiamo a elencare i seguenti:

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.

La società è una delle più sottostimate a Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales” è di 0.41 per l’anno 2021.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è una risorsa.

Per i due analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40%

La salita delle azioni DBA Group è ormai giunta al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 15 luglio a quota 1,32 euro in ribasso del 2,2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale