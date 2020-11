L’Austria è una terra ricca di tradizioni e di piatti che, ancora oggi, sono riproposti sulle tavole di tutta Europa. In particolare, i dolci austriaci sono ancora oggi oggetto di interesse da parte di tutti i golosi del mondo.

Come abbiamo già visto per le palle di Mozart, oggi parleremo di un’altra ricetta chiave della pasticceria austriaca.

Stiamo parlando della Sachertorte, la regina delle torte austriache.

La nascita

L’origine della torta potrebbe essere molto umile. Una delle versioni vuole che la torta nasca grazie all’operato in cucina di un garzone che lavorava in un albergo in pieno centro a Vienna. Il ragazzo, che di cognome faceva Sacher, creò la celeberrima torta per dare la giusta conclusione a un pasto tra politici molto importante. Che sia vera o meno, questa storia è entrata nella leggenda come la preparazione della torta.

Come si compone una Sachertorte

La Sachertorte, la regina delle torte austriache, è formata da due strati di pan di spagna al cioccolato con al centro un sottilissimo strato di marmellata di albicocche. La torta va poi glassata da una glassa a specchio di cioccolata fondente purissima.

La Sachertorte si serve sempre accompagnata da panna montata freschissima. Forse a causa del fatto che il suo pan di spagna, privo di una bagna, possa risultare troppo secco all’assaggio. Sebbene la ricetta sia gelosamente custodita dall’albergo che l’ha vista nascere, le imitazioni in giro per l’Austria sono molteplici.

Qualunque cuoca con un minimo di esperienza si è cimentata in questa ricetta e può vantare di avere la “vera ricetta”, passata magari da un’amica o una nonna.

La Sachertorte è una delle rappresentazioni più celebri dell’Austria all’estero. Non appena sentiamo parlare di questa torta, immaginiamo il suo ripieno delicato eppure pungente. Immaginiamo la bontà della panna fresca, con cui ogni torta viene servita quotidianamente. La Sachertorte vale sicuramente il viaggio a Vienna.