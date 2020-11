La Sacher è la torta preferita di molti, ma non tutti possono mangiarla. Chi è intollerante al lattosio, o chi è vegano, cerca, infatti, la ricetta della Sacher senza latte e burro.

Non è facile, però, trovarne una che dia come risultato una Sacher morbida e golosa come quella tradizionale. Ecco, allora, svelata la ricetta per fare la Sacher senza lattosio per intolleranti e vegani deliziosa come l’originale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti necessari

Preparare una Sacher perfetta richiede un pò di ingredienti. Di questi, alcuni sono quelli della Sacher tradizionale, altri sono sostituti a prova di intolleranti e vegani. Per questa ragione, in questa ricetta, non è assente solo il lattosio, ma mancano anche le uova. Il risultato sarà comunque delizioso!

Per preparare la Sacher servono farina, zucchero, margarina, cacao amaro, lievito, tavolette di cioccolato, latte vegetale e marmellata. Il latte può essere di soia, mandorle, avena o riso a seconda dei gusti, ma per un risultato più corposo è consigliato quello di soia.

Come preparare la Sacher senza latte

Per prima cosa, bisogna unire in una terrina parte degli ingredienti secchi. Serviranno, quindi, circa 500 gr di farina, 130 gr di zucchero, quattro cucchiai di cacao amaro e 60 gr di cioccolato grattugiato. A parte, ammorbidire la margarina e unirla a 130 gr di zucchero sciolto in un pentolino con un pò d’acqua. Il risultato sarà uno sciroppo dorato.

Unire il tutto con gli ingredienti secchi e 500 ml di latte e, infine, aggiungere una bustina di lievito per dolci. Mescolare con cura. Si otterrà un impasto abbastanza liquido e molto scuro.

Mettere il tutto in una teglia da torte e infornare a 180°, per circa quarantacinque minuti. Controllare di tanto in tanto con un coltello se la torta è cotta all’interno.

A cottura ultimata, togliere la torta dal forno e aspettare che si raffreddi. Quando questa si è raffreddata, tagliarla e dividerla in due metà da farcire con la marmellata e poi richiudere.

Infine, fondere a bagnomaria il restante cioccolato e distribuirlo, poi, sulla torta per creare la glassa.

Ecco pronta la Sacher senza lattosio per intolleranti e vegani deliziosa come l’originale che farà innamorare anche gli amanti della Sacher tradizionale.