In un precedente report evidenziavamo come sul titolo fosse in corso una lunghissima fase laterale iniziata nel novembre del 2020. Inoltre ci chiedevamo cosa fare con le azioni Notorious Pictures.

La risposta era stata molto semplice, come spesso accade in questi casi. Solo la rottura di uno dei due estremi del trading range 1,57 euro – 1,85 euro avrebbe potuto dare direzionalità alle quotazioni. La chiusura settimanale del 15 ottobre è stata superiore a 1,85 euro e ora la rottura della fase laterale spinge le quotazioni di Notorious Pictures verso un rialzo dell’80%. Come si vede dal grafico, infatti, adesso si sono creati tutti i presupposti per il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,58 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 3,31 euro per un potenziale rialzo di circa l’80%.

Questo scenario potrebbe venire meno solo nell’ipotesi in cui si dovesse assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,85 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato notiamo che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Notorious Pictures risultano essere sopravvalutate. Se, invece, si guarda al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre il 70%.

Uno dei punti forza del titolo, invece, è legato alle previsioni di crescita del fatturato e degli utili. Questi ultimi sono attesi crescere a un ritmo medio annuo del 60,5% circa per i prossimi tre anni, un livello superiore a quello dei suoi competitors. Anche la situazione finanziaria rappresenta un ottimo punto di forza del titolo. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo è ben superiore a 2.

L’unica analista che copre Notorious Pictures ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

La rottura della fase laterale spinge le quotazioni di Notorious Pictures verso un rialzo dell’80%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso la seduta del 25 ottobre a quota 2,00 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale