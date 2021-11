Dall’ultimo report (Se le azioni Indel B rompono i massimi annuali possono guadagnare il 50% circa) le quotazioni hanno continuato nel loro rialzo raggiungendo il I obiettivo di prezzo in area 27,5 euro, Inoltre hanno aggiornato i loro massimi storici. A questo punto, quindi, la rottura dei massimi recenti farebbe partire un rialzo superiore al 30% sul titolo Indel B. Prima di occuparci dell’analisi grafica, però, andiamo a stimare la valutazione del titolo.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimono una sopravvalutazione che possiamo quantificare intorno al 40%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Una forte spinta al titolo, poi, è arrivata dai dati della semestrale. Gli utili relativi al primo semestre 2021, infatti, sono risultati essere pari a 2,87 euro con un enorme balzo in avanti dai 0,5 euro del 2020. Inoltre, l’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento degli utili (+474% rispetto alla stesso periodo del 2020), dei ricavi (+68%) e dei margini di profitto che sono passati dal 5% del 2020 al 17% del primo semestre 2021.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 21% circa.

La rottura dei massimi recenti farebbe partire un rialzo superiore al 30% sul titolo Indel B: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 26,9 euro in ribasso dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da alcune settimane le quotazioni stanno combattendo con il I obiettivo di prezzo in area 27,5 euro. Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 31,9 euro. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 36,3 euro per un potenziale rialzo superiore al 30%.

Una chiusura settimanale inferiore a 24,8 euro, invece, aprirebbe le porte a un’inversione ribassista i cui obiettivi potranno essere calcolato solo a inversione acclarata. Da notare che sui livelli attuali la chiusura settimanale potrebbe vedere lo Swing Indicator dare un segnale di vendita.