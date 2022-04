A metà marzo 2022 le quotazioni di Officina Stellare hanno sperimentato la settimana con la seconda maggiore escursione massimo-minimo della storia del titolo. Nel corso di questa settimana, infatti, il titolo ha visto l’inferno arrivando a perdere oltre il 12% rispetto alla chiusura precedente. Tuttavia la chiusura ha visto un rialzo di circa il 15%. Fortunatamente per i possessori del titolo questo exploit non è rimasto isolato. La settimana successiva, infatti, ha visto una chiusura settimanale superiore alla resistenza in area 14,7 euro. Quindi, la rottura dei livelli chiave in chiusura settimanale potrebbe spingere il titolo Officina Stellare verso nuovi massimi storici. L’importante, però, è che questa rottura venga confermata in chiusura di settimana.

In questo scenario le quotazioni di Officina Stellare potrebbero dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 18,2 euro. Obiettivo che, guarda caso, è localizzato proprio in corrispondenza di massimi storici. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 21,7 euro.

Ovviamente la mancata tenuta del livello in area 21,7 euro potrebbe spingere al ribasso il titolo con obiettivo più probabile in area 12,5 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a una nuova fase ribassista i cui obiettivi andranno calcolati a inversione confermata.

La valutazione di Officina Stellare

Guardando ai multipli di mercato, quali ad esempio il PE, PEG e PB, il titolo risulta essere profondamente sopravvalutato. Se, invece, si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow allora il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 40%. Questo scenario di sottovalutazione è confermato dall’unica banca di affari che copre il titolo. Secondo questa raccomandazione il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Uno dei punti forti dell’azienda è la sua situazione finanziaria che è molto buona. Se si va a guardare all’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo è molto superiore a uno indicando una disponibilità molto superiore ai debiti.

La rottura dei livelli chiave in chiusura settimanale potrebbe spingere il titolo Officina Stellare verso nuovi massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Officina Stellare (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 marzo al prezzo di 14,8 euro in ribasso dell’1,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

