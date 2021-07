Con l’arrivo di agosto sono tantissimi i turisti che decidono di dedicarsi delle vacanze all’insegna del relax salpando alla volta della bellissima Sardegna. Le spiagge incontaminate delle acque cristalline di questa isola la rendono infatti una meta perfetta per passare delle vacanze estive veramente indimenticabili. Purtroppo, però non è sempre facile riuscire a trovare una località sarda in cui riuscire a passare una vacanza serena e lontana dal turismo di massa.

Un problema sempre più comune

Durante l’estate tantissime persone vanno alla ricerca di località marittime in cui poter stare lontani dalla calca del turismo di massa e dai problemi quotidiani. Molte di queste persone salpano alla volta della Sardegna alla ricerca di questi fattori, per rimanere a volte abbastanza delusi. Riuscire a passare una vacanza serena in questa isola beata non è infatti più semplice come lo era una volta. Per questo motivo oggi vogliamo presentarvi una delle poche località in cui è ancora possibile potersi rilassare in totale tranquillità. Oggi scopriremo infatti la romantica perla sarda in cui il tempo sembra essersi fermato e la parola d’ordine è relax.

La località di cui parliamo è Porto Ottiolu, piccola frazione del comune di Budoni incastonata nella zona nord-orientale della Sardegna. Qui il tempo sembra essersi veramente fermato, fossilizzato come è tra le tante piccole case a schiera e un’atmosfera assolutamente rilassante. La spiaggia della città è perfetta per chi voglia godersi una vacanza in famiglia, grazie ai fondali alti e alle acque veramente incontaminate. Nei dintorni si potranno scoprire anche altri piccoli angoli di tranquillità, come la riparata Punta dei Francesi e la riservata Poltu Quatu. Inoltre, a partire dal porto turistico della città sarà possibile fare delle bellissime escursioni giornaliere.

Si potranno così esplorare le bellissime cale della Maddalena, come anche visitare l’isola di Tavolare e l’incontaminato golfo di Orosei. Infine, durante la sera sarà possibile passare delle bellissime serate romantiche comodamente seduti in uno dei tanti localini posti di fronte al porto cittadino. Insomma, una piccola cittadina in cui potersi veramente godere delle vacanze serene e all’insegna del relax.

